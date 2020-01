Vicdansızlara hapis geliyor | Hayvanlara işkenceye ağır ceza



Hemen hemen her gün haber bültenlerine düşen hayvanlara işkence için TBMM'den beklenen karar geliyor. Artık gözü dönmüş caniler için artık ağır hapis gelecek

Hayvanlara yönelik şiddet ve katliamlar toplumu derinden etkilerden, tepkiler her geçen çığ gibi büyüyor. Hayvana şiddetin cezası kabahat sayıldığı için caniler para cezasıyla kurtuluyor. Artık bu duruma bir son verilmesi, yürek yakan olayların faillerinin en ağır şekilde cezalandırılması isteniyor. İşte sonunda hayvan haklarını korumaya ilişkin AK Parti tarafından hazırladığı yeni yasa teklifi bu ayın sonuna kadar Meclis gündemine taşınacak. Teklifin yasalaşması ile, hayvanlara edilen her türlü eziyet Kabahatler Kanunu'na göre değil, Türk Ceza Kanunu'na (TCK) göre işlem görecek. 'Hayvan Haklarını Koruma Kanunu' teklifi ile hayvanlara eziyet eden, işkence yapan ve öldürenlere artık ağır hapis cezası yaptırımı uygulanacak. Yetki ve sorumluluk verilecek belediyeler, bütçelerinin yüzde 1'ini hayvanlar için kullanacak. Ayrıca kat mülkiyeti çerçevesinde hayvan beslenemeyeceği hususu ortadan kaldırılacak.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan yasa teklifinin ocak ayı içinde Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Mevcut düzenlemede hayvan hakları, 'Kabahatler Kanunu' kapsamında korunuyor. Ancak, ağır cezai yaptırım olmadığından adli bir ceza uygulanmıyor. Yeni teklif ile hayvanlara eziyet eden, işkence uygulayan ve hayvanları öldürenlere ağır hapis cezası yaptırımı uygulanacak.

YENİ YASA İLE TCK'YA GÖRE İŞLEM YAPILACAK

Hayvanlara edilen her türlü eziyet Kabahatler Kanunu'na göre değil, Türk Ceza Kanunu'na (TCK) göre işlem görecek. Sahipli hayvana karşı işlenen suçlar sahibinin şikayetine, sahipsiz hayvanlara karşı işlenen suçlar ise Tarım ve Orman Bakanlığı´nın savcılığa yazılı başvurusuna bağlanacak. Bakanlık bu görevi bölge müdürlükleri ile il ve ilçelerdeki taşra teşkilatları aracılığıyla yerine getirecek.

BELEDİYELERE YETKİ VE SORUMLULUK

Sahipsiz ve sokak hayvanları için belediyelere yetki ve sorumluluk verilecek. Bunun için de bir fon oluşturulacak. Düzenli olarak belediyelere o fondan ödenek aktarılacak. Belediyeler ayrıca bütçelerinin yüzde 1'ini hayvanlar için kullanacak. Emlak ve çevre vergisinin bir kısmının bu fona aktarılması da öngörülüyor.



Belediyeler bu fonla, kısırlaştırma ve barınak sayılarını artırma gibi faaliyetlerini gerçekleştirecek. Belediyelerin barınak, kısırlaştırma ve rehabilitasyon merkezi kurması kanunla zorunlu hale getirilecek. Personel mutlaka eğitimden geçecek. Barınaklar video kamerayla 24 saat izlenecek ve belediyenin resmi web sitesinden de isteyenler görecek.

KAT MÜLKİYETİ SORUNU

Öte yandan kat mülkiyeti çerçevesinde hayvan beslenemeyeceği hususu ortadan kaldırılacak. Apartmanlarda beslenen evcil hayvanların rahatsızlık vermemeleri için çok havlıyorsa gece yatarken ağızlık takılacak.

HAYVAN DÖVÜŞTÜRENLER

Hayvan dövüştürenlere, TCK'ya göre hapis cezası veya daha ağırlaştırılmış para cezası verilerek caydırılacak. Hayvanlara karşı suç işlendiği zaman gerekli kovuşturma için özel bir birim kurulacak. Bu da hayvan kolluğu bürosu olacak.