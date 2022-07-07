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Vize skandalı | ABD, Milli Takıma vize vermedi

Türk vatandaşlarına vize silahını kullanmaktan vazgeçmeyen ABD yönetimi diplomatik skandala imza attı. Milli takım sporcularına vize vermeyen ABD yönetimine, Ankara'nın sessizliği dikkat çekici.

07 Temmuz 2022 Perşembe 09:23
Vize skandalı | ABD, Milli Takıma vize vermedi

Vize skandalı | ABD, Milli Takıma vize vermedi

ABD yönetiminin Türk vatandaşlarına vize verme konusunda çıkardığı zorluk, Milli Takım sporcularını mağdur ederken, Ankara'nın bu duruma sessiz kalması tepkilere neden oldu

7-17 Temmuz 2022 tarihlerinde ABD'de düzenlenecek Dünya Oyunları için milli sporculara vize verilmedi. CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut, "Türkiye'nin itibarı ne yazık ki Amerika tarafından böyle görülüyor" diyerek karara tepki gösterdi.


ABD'de 7-17 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılacak Dünya Oyunları'na (World Games) katılacak milli sporcularımıza ABD tarafından vize verilmedi. 

Yüzme, jimnastik, karete ve bocce gibi branşlarda birçok sporcu vize randevusu alamadığı için aylarca hazırlandıkları yarışlara katılamadı. Aylar öncesinden başvuru yapan bazı sporculara 2023'e vize randevusu verildi. Ancak yalnızca üç sporcu daha önce alınmış vizeleriyle yarışa katılabildi.

"TÜRKİYE'NİN İTİBARI AMERİKA TARAFINDAN BÖYLE GÖRÜLÜYOR"

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut, "Bir yıl sonra randevu verdikleri sporcular var. Bu 'Size vize vermiyoruz' demek. Dışişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı devreye girmesine rağmen sonuç alamıyorlar. Bakanlığın yerinde olsam 'Sporcuma vize vermiyorsan o üç sporcuyu da oraya göndermem' derim. Biz olayın bu tarafındayız. Türkiye'nin itibarı ne yazık ki Amerika tarafından böyle görülüyor. Katılmıyoruz diyerek protesto edin. Siyasetçiler Amerika ile ilişkilerimizin çok iyi olduğunu söylüyor. Nasıl iyi? Sizin sporcunuza vize vermiyorlar" diyerek karara tepki gösterdi. 

Anahtar Kelimeler:
ABDVizeAmerika Vizesi
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