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Vizeci şirketlere şafak baskını 35 gözaltı var

İnternet üzerinde vatandaşları Türkiye'deki konsolosluk ve büyük elçiliklerin resmi temsilcisi imajı oluşturan 26 şirkete operasyon düzenlendi..

Vizeci şirketlere şafak baskını 35 gözaltı var

İnternet üzerinde vatandaşları Türkiye'deki konsolosluk ve büyük elçiliklerin resmi temsilcisi imajı oluşturan 26 şirkete operasyon düzenlendi..

18 Kasım 2019 Pazartesi 11:49
Vizeci şirketlere şafak baskını 35 gözaltı var

Vizeci şirketlere şafak baskını 35 gözaltı var


Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına, AB ülkeleri başta olmak üzere, vize uygulayan ülkelerin konsolosluk ve büyük elçilik temsilcisi olarak tanıtan ya da böyle bir imaj veren şirketler Ankara polisinin yakın takibine alındı. İnternet reklamlarında kolay vize sözü ile tüketiciyi yanıltan şirketlerin ofisleri sabah erken saatlerde polis tarafından basıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, vize danışmanlık şirketi adıyla 26 şirket hakkında soruşturma başlatılırken, 35 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, vize danışmanlık şirketi adıyla çok sayıda şirket açıldığı, bu şirketlerin internet üzerinden reklam vererek, uluslararası çalışan ve konsolosluk ve elçiliklerle irtibatlı olan yasal firma oldukları izlenimi vererek dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla harekete geçti. 

Kişisel veri niteliğindeki pasaport, kimlik, tapu, banka kayıtları gibi verileri ele geçirdikleri iddialarıyla ilgili yüzlerce mağdurun başvurusu üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılırken, 26 şirket ve 35 şüpheli hakkında sulh ceza hakimliğinden arama ve el koyma kararı çıkartıldı.

Şüphelilerin gözaltına alması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü harekete geçti.

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