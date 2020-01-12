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Vurkaç terörüne TEM'de isyan, 100 kişi otoyolu trafiğe kapattı

Yolda kaldırımda çarptıkları vatandaşlara yardım etmek yerine hızla olay yerinden kaçan magandalara tepki büyüyor. 

12 Ocak 2020 Pazar 19:09
Vurkaç terörüne TEM'de isyan, 100 kişi otoyolu trafiğe kapattı

Vurkaç terörüne TEM'de isyan, 100 kişi otoyolu trafiğe kapattı



TEM Otoyolu'nda çarptığı motosikletli sürücü Mesut Altıntağ'ı ölüme terk eden magandanın yakalanması için çalışmalar devam ederken, vatandaşlar kazanın yaşandığı bölgede bugün eylem yaptı.  Kazadan sonra kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma kaldırılan ve 15 gündür yoğun bakımda olan Mesut Altındağ'ın arkadaşları kazayı yapan maganda sürücünün adalete teslim edilerek hesap sorulmasını istedi.


İstanbul TEM otoyolu Ispartakule Mevkii'nde 27 Aralık Cuma günü meydana gelen kazada, motosikleti ile seyir halinde ilerleyen Mesut Altındağ'a çarpan otomobilin sürücüsü, yaralıyı olay yerinde bırakarak kaçtı.

Altındağ'ın arkadaşlarından oluşan yaklaşık 100 kişilik bir grup, kazaya neden olan otomobil sürücüsünün bulunarak, hakkında işlem yapılması için TEM Otoyolunu kapattı. Otobüs ve otomobillerle gelen grup, araçlarını otoyolda durdurup, ellerindeki pankartlarla slogan atarak ilerledi. Kazanın yaşandığı noktaya gelen grup, burada basın açıklaması yaptı.

3 EVLADI VARDI

Grup açıklama yapan Murat Babaçoğlu, "Arkadaşımız, dostumuz, 3 evladı olan bir insan. Burada iş yerine giderken arkadan gelen otomobil arkadaşımıza çarpıyor. Çarptığı yetmiyormuş gibi ölüme terk edip gidiyor. Arkadaşımız yoğun bakımda ve sağ kolunu kaybetti. Biz, buradan herkese sesleniyoruz. 3 tane evladına karşı hiç vicdanlar sızlamadı mı? Adalet arıyoruz başka hiçbir şey değil. Belki arkada hastası olanlar vardır, yolu şimdilik açacağız eyleme son veriyoruz. Belki o vicdansız olabilir, biz öyle olmayacağız. En yakın zamanda onun yakalanıp adaletin karşısına çıkarılmasını bekliyoruz" dedi.

Anahtar Kelimeler:
TemTrafik MagandasıTEM Otoyolu
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