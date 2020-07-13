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Wayfair skandalı ve Trendyol'da çocuk kaçakçlığı yalanı

Sosyal medya dünya devi bir markanın pahalı sattığı ürünler aracılığı ile kaçırılan kayıp çocukları sattığı iddiasıyla çalkalanırken, aynı iddiaya Türkiye'den de bir markanın adı karıştı.

13 Temmuz 2020 Pazartesi 08:52
Wayfair skandalı ve Trendyol'da çocuk kaçakçlığı yalanı

Wayfair skandalı ve Trendyol'da çocuk kaçakçlığı yalanı sosyal medyayı karıştırdı



Türkiye'de sosyal medya kullanıcıları, Amerika'da ortaya atılan bir iddiayı ülke gündemine sokmayı başardı. Dünyanın en büyük mobilya mağazalar zincirlerinden biri olarak bilinen Wayfair'in ürünlerinde görülen yüksek fiyatları abartılı bulan kullanıcılar, ürünlere verilen isimlerin kayıp çocukların isimleriyle eşleştiğini iddia ederek "Ünlü mağaza çocuk ticareti yapıyor" iddiasını ortaya attı. 


Bu ilginç haber, şimdilik sadece Türkiye'de Twitter ve Facebook'ta en çok paylaşılan konuların arasında yerini alırken, gece yarısı Türk kökenli Trendyol adlı internet sitesi için de benzer paylaşımlar hız kazandı. 

Doğruluğu henüz tam olarak bilinmeyen Wayfair mobilya mağazalarıyla ilgili ortaya atılan iddiaların kaynağında dünyanın değişik ülkelerinde yer alan çocukların isimlerinin, bu mağazada satılan ürünlere gizli olarak yerleştirildiği görüntüler paylaşldı. Kayıp çocukların isimleri verilen ürünler muadillerine göre 10, 20, hatta 40 kat fahiş fiyatla satıldığını iddia eden sosyal medya kullanıcılarının iddiaları kafaları karıştıracak cinsten. 

Zira kayıp çocukların isimlerinin verildiği endüstriyel ürünler satanizm içerikli kitaplar sergilenerek fiyatlandırılırken özel kullanıcıların dikkatini çekecek algoritmalarla detaylandırıldığı iddia edildi. 

Üstelik bu konuda ABD ve bazı batı ülkelerinde atılan twitter mesajlarının ise gizli bir el tarafından gizlenerek takipçilerden kaçırıldığı Türk sosyal medya kullanıcıları tarafından gündeme getirildi.

Wayfair ise aşırı pahalı ürünlerle ilgili yaptığı ilk açıklamada sistemlerinde meydana gelen teknik bir arıza yüzünden bazı fiyatların yüksek girildiğini kabul etti. Ancak insan kaçakçılığı ya da çocuk ticareti ile ilgili bir açıklama yapmadı. Satanizm ve organ ticareti gibi konular hakkında sessiz kalan şirketin bir açıklama yapma gereği duymaması kafaları karıştırıyor.


Geçtiğimiz günlerde küçük oğlu ile birlikte bir kullandığı tekne ile birlikte kaybolan Naya Rivera ile ilgili bilgilerin ve isminin şifrelenmiş olarak yazdığı iddiaları görenlerin aklını karıştırdı. 
Sean adlı Twitter kullanıcısın ortaya attığı garip iddialardan birinin de yüksek fiyatlı ürünlerin 'Ürün kodları'nın Yandex'te aratıldığında küçük kız çocuklarının görüntüsünün ortaya çıktığı. Ancak bu tür arama sonuçlarının tüm arama motarlarında farklı sonuçlar verdiği teknik olarak biliniyor. 

Kayıp çocukların ürün ismi olarak kullanılması iddiaları hala belirsizliğini korurken benzer bir iddia Türkiye'deki ünlü bir internet mağazası hakkında ortaya atıldı. 

SOSYAL ETKİLEŞİM ARAŞTIRMASI MI FAKE NEWS Mİ 

Çok sayıda batılı üniversitenin iletişim ve sosyoloji bölümleri, internetin gücü, yalan haberin etkisi konusunda yıllardır bu tür araştırmalarla toplumun nabzını tutuyor. Aşk parfümü, Aşk hapı, kadınlarda cinsel isteği artıran haplar, uzalı teması, ışın tabancası, sarışın kadın efsaneleri, dev deniz canavarı, gibi haberler yakın dönemin en önemli fake news başlıkları olarak bilinir. 

Antik çağdan günümüze kadar toplumu yönlendirmek, iç savaşlar ve darbeler üretmek için kullanılan yalan haberlerin son yıllanda sosyal medya fenomenleri ve üniversite öğrencileri tarafından uydurulduğu biliniyor. Şirketler arasındaki ticari rekabetlerde ahlak sınırlarını zorlayan sahte haberler son ABD seçimlerinde bazı Amerikan gazete ve TV'leri ile sosyal medya siteleri tarafından seçmeni etkilemeye yönelik kullanıldığı ortaya çıkmıştı. 

Trendyol olarak hassasiyetle yakından takip ettiğimiz sosyal medyadaki iddialara ilişkin kamuoyunu bilgilendirmek isteriz.

TRENDYOL'DAN AÇIKLAMA 

Türkiye'nin Trendyol'u olarak onbinlerce satıcıyı müşterilerimizle buluşturduğumuz pazaryeri modelimizde ürün isimleri, açıklamaları ve fiyatları satıcılarımız tarafından belirlenmektedir. 15 milyondan fazla ürün bulunan platformumuzda, veri girişleri ile ilgili hatalı işlemlerle karşılaşılabilmektedir. Hatalı veri girişlerini ve her türlü ayrımcılık içeren söylemleri takip ediyor ve satıcılarımızı bilgilendirerek platform kuralları gereği, ürünleri yayından kaldırıyoruz. ‘Şikayet Et’ özelliği ile müşterilerimizden aldığımız bildirimleri de ivedilikle inceliyoruz. Ayrıca platform olarak satıcılarımızın hatalı veri girişlerini ve operasyonlarını iyileştirmeye yönelik eğitimleri düzenli olarak gerçekleştirmeye ve kontrol mekanizmalarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz.

Sosyal medyadaki iddialarda yer alan ürünlerle ilgili yaptığımız incelemelerde, belirtilen fiyatlardan hiç satış yapılmadığı ve bu durumun veri girişlerindeki hatalardan kaynaklandığı gözlenmiştir. Türkiye’nin Trendyol’u olarak markamızın böyle bir iddia ile yan yana gelmesinden son derece üzgünüz. Böyle bir konuda kamuoyunda oluşan haklı hassasiyeti en içten şekilde paylaştığımızı ve konunun kesinlikle karşısında olduğumuzu belirtmek isteriz.


 

Son Güncelleme: 13.07.2020 17:04
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