WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü





Instagram ve Facebook kullanıcıları akşam saat 21.00'dan sonra erişim sorunu yaşadı. Instagram'a girenler "Akış yenilenemedi" hatası alırkan Facebook kullanıcıları ise siteye giriş yapamadı. Instagram, Facebook çöktü mü? Soruları akıllara geldi.

INSTAGRAM, FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ?

İLK AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili resmi açıklama gelmedi. Twitter'da birçok kullanıcı "instagram çöktü mü?" Paylaşımı yapıyor. 17 Eylül akşam saat 21.00 itibarıyla sorunlar yaşanmaya başladı. Instagram'a giriş yapılamamaktadır. İnstagram'da geçici bir sorunun olduğu ve bu sorunun dünya genelinde yaşandığı belirtiliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter hesabından sorunla ilgili açıklama yaptı.

Sayan, “USOM raporuna göre WhatsApp ve İnstagram trafiklerinde yaşanan kesintiler global çapta ve yurt dışı kaynaklıdır” dedi.

