Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü

Türkiye genelinden sosyal medyada yaşanan sıkıntı devam ediyor. Instagram ve Facebook'ta paylaşım yapılamıyor. WhatsApp'ta ise iletişim sorunları yaşanıyor.

19 Mart 2021 Cuma 21:14
WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü

WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü



Instagram ve Facebook kullanıcıları akşam saat 21.00'dan sonra erişim sorunu yaşadı. Instagram'a girenler "Akış yenilenemedi" hatası alırkan Facebook kullanıcıları ise siteye giriş yapamadı. Instagram, Facebook çöktü mü? Soruları akıllara geldi.

INSTAGRAM, FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ?

Konuyla ilgili resmi açıklama gelmedi. Twitter'da birçok kullanıcı "instagram çöktü mü?" Paylaşımı yapıyor. 17 Eylül akşam saat 21.00 itibarıyla sorunlar yaşanmaya başladı. Instagram'a giriş yapılamamaktadır. İnstagram'da geçici bir sorunun olduğu ve bu sorunun dünya genelinde yaşandığı belirtiliyor.

İLK AÇIKLAMA GELDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter hesabından sorunla ilgili açıklama yaptı.

Sayan, “USOM raporuna göre WhatsApp ve İnstagram trafiklerinde yaşanan kesintiler global çapta ve yurt dışı kaynaklıdır” dedi.
 

Anahtar Kelimeler:
InstagramWhatsAppFacebook
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Koca açıkladı | 4.5 milyon BionTech aşısı geliyor
Bakan Koca açıkladı | 4.5 milyon BionTech aşısı geliyor
Arılar aniden, insanlar yavaş yavaş | Durdurun bu ölümleri
Arılar aniden, insanlar yavaş yavaş | Durdurun bu ölümleri
Antalya falezlerinde yaban hayatını bitirecek proje
Antalya falezlerinde yaban hayatını bitirecek proje
Prof. Dr. İlker Mataracı'nın ölümü sevenlerini yasa boğdu
Prof. Dr. İlker Mataracı'nın ölümü sevenlerini yasa boğdu
Tacizci kız | İETT çalışanına sokakta taciz
Tacizci kız | İETT çalışanına sokakta taciz
7 işçi can verdi, 128 kişi yaralandı, mağdurum dedi çıktı
7 işçi can verdi, 128 kişi yaralandı, mağdurum dedi çıktı
Polis uyarmak için gitti | Güldüren davet
Polis uyarmak için gitti | Güldüren davet
Sevim Atılgan, Volkan Atılgan'ın ölümü | Tüplü şofbenden mi zehirlehdi
Sevim Atılgan, Volkan Atılgan'ın ölümü | Tüplü şofbenden mi zehirlehdi
Koronavirüs 1 yıldır aramızda | Salgın artış hızı önlenemiyor
Koronavirüs 1 yıldır aramızda | Salgın artış hızı önlenemiyor
Koronavirüslü hasta sayısında korkutan artış
Koronavirüslü hasta sayısında korkutan artış

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim