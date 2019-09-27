Whatsapp'ta dolaşan sesli deprem uyarısı



Her depremin ardından ortaya çıkan sahtekarlar yine gündemde. Büyük deprem felaketi sırasında halkı günlerce uykusuz bırakan deprem sahtekarlarına yenileri eklendi. Whatsapp üzerinden dün öğleden sonra dolaşıma giren ses kaydında daha büyük bir depremin geleceğini iddia eden gizemli sahtekar kaynak olarak AFAD'ta çalışan yakınını gösterdi. Bu asılsız haber İstanbul Valiliği tarafından yalanlandı.

İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarına meydana gelen depreme ilişkin sosyal medya ve Whatsapp gruplarında dolaşan ses kayıtları ile ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi. Açıklamada, "depreme ilişkin asılsız bilgi ve ses kayıtlarına kesinlikle itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.

İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarına meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin sosyal medya ve Whatsapp gruplarında dolaşan ses kayıtları ile ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi.

Açıklamada, "Kıymetli İstanbullular,Sosyal medyada ve özellikle Whatsapp gruplarında dolaşan depreme ilişkin asılsız bilgi ve ses kayıtlarına kesinlikle itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.

ARTÇI DEPREMLER DEVAM EDİYOR

Bu arada Silivri'deki depremin ardından en büyüğü 4,1 olan 30 civarında artçı sarsıntı daha meydana geldi.

AFAD'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada "Depremin ardından, en büyüğü 4.1 büyüklüğünde 18 artçı meydana geldi. Olası takviye amacıyla sevk edilen ekipler dışında, Marmara Bölgesi'ndeki AFAD il müdürlüklerinin tamamının yanı sıra AFAD Eskişehir İl Müdürlüğü, AFAD İzmir ve AFAD Adana Arama Kurtarma Birlikleri teyakkuza geçirildi." ifadelerine yer verildi.