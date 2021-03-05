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WhatsApp'tan gelen Kadınlar Günü mesajlarına dikkat

Dünyanın en büyük spor markalarından Adidas'ın adını kullanarak Whatsapp kullanıcılarına tuzak kuran dolandırıcılara sakın kanmayın

05 Mart 2021 Cuma 18:05
WhatsApp'tan gelen Kadınlar Günü mesajlarına dikkat

WhatsApp'tan gelen Kadınlar Günü mesajlarına dikkat 



İnternet üzerinden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü tuzağı kuran dolandırıcılar dünyanın en büyük spor markası Adidas'ın adını ve logosunu kullanıyor. Kadınlar günü yaklaşırken WhatsApp üzerinden hızla yayılan yeni bir dolandırıcılık yöntemi ortaya çıktı. Spor giyim markası Adidas’ın Kadınlar Günü hediyesi olarak 1 milyon çift ayakkabı verdiğini içeren WhatsApp mesajına dikkat edilmesi gerektiğini belirten Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, mesajla birlikte gönderilen linke kesinlikte tıklanmaması uyarısında bulundu.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü yaklaşırken, kullanıcıları kandırmayı amaçlayan çevrimiçi bir dolandırıcılık yöntemi, WhatsApp'ta hızla yayılmaya başladı. Facebook'un sahip olduğu mesajlaşma platformunda “Adidas Kadınlar Günü hediyesi! Adidas 1 milyon çift ayakkabı veriyor!” başlıklı bir mesaj dolaşıyor. Böyle bir ileti alan kullanıcıları uyaran Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, mesajla birlikte gönderilen “adidasshoe(nokta)buzz” linkine kesinlikle tıklanmaması gerektiği uyarısında bulunuyor.

Size Gelen Mesajdaki Linke Tıkladığınızda Kişi Listenize Aynı Mesaj Gönderiliyor

Özel günler yaklaştığında benzer saldırı yöntemleriyle sık sık karşılaşılıyor. Hediye vadeden ve gerçek olamayacak kadar cazip teklifler sunan mesajlarla kullanıcıların hızlıca harekete geçmesi ve linke tıklaması amaçlanıyor. Kadınlar Günü’nü fırsat bilerek 1 milyon çift ayakkabı hediye edildiğini belirten WhatsApp mesajındaki linke tıklandığında da aynı mesaj, kişi listenizdekilere gönderiliyor. Şirketin böyle bir hediye dağıtımının olmadığını belirten Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, kişisel bilgilerinizin kötü niyetli kişilerin eline geçmemesi için benzer dolandırıcılık yöntemlerine karşı 4 uyarıda bulunuyor.

1. Bir mesaj içeriğinde resmi logoların olması o mesajın gerçekten o kurumdan geldiği anlamına gelmez.

2. WhatsApp mesajı sizden yalnızca iletideki linke tıklamayı istese bile tıklamayın. Teklif gerçek olamayacak kadar iyiyse ve size sunduğu ödül gösterdiğiniz çabadan oldukça büyükse, kesinlikle bir oltalama mesajıdır.

3. Kampanya ve hediye gibi bir mesaj içeriği gördüğünüzde bilgileri, şirketin kendi web sitesine girerek kontrol edin.

4. Bu tür saldırılardan korunmak istiyorsanız, tüm cihazlarınızda sizi kimlik avı, dolandırıcılığı ve kötü amaçlı yazılımlardan koruyabilecek mobil bir güvenlik çözümü kullanın.

Son Güncelleme: 05.03.2021 20:01
Anahtar Kelimeler:
Dünya Kadınlar GünüAdidasKadınlar GünüWhatsApp
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