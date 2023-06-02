Yabancı istilası, Türkiye için en büyük tehdit
Türkiye milyonlarca kimliği belirsiz kaçak sığınmacının hedef ülkesi haline gelirken, sırf oy uğruna büyük bölümünün isimlerinin değiştirilerek Türk vatandaşlığı verilmesi toplumsal huzuru bozuyor. Afgan kökenli çoğu askeri eğitim almış, iç savaşta çatışmış yüz binden fazla erkeğin yürüyerek boydan boya Türkiye'nin geneline yayılmasına göz yuman yöneticiler, ortadoğu kökenlilere verilen T.C. kimliği yüzünden kendi vatandaşlarının dünya genelinde vize duvarlarıyla uğraşması karşısında çözüm üretemiyor.
Cumhuriyek TV'de Ömer Can Talu'nun hazırlayıp sunduğu 'İkinci Bakış' programının bu haftaki konuğu Siyaset Bilimci Prof. Dr. Mithat Baydur. Programda Türkiye'deki sığınmacılar ve vatandaşlık alan yabancıların seçimlere etkisi konuşuldu.
İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı son verilere göre Suriye uyruklu 237 bin, Çin uyruklu 12 bin, Hakas Türk'ü 117 bin, Afganistan uyruklu 47 bin ve toplam 413 bin 548 kişiye Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verildi.
"İKTİDAR TÜRK HALKINA KARŞI İNTİKAM MI ALIYOR!"
İktidarın sığınmacı politikasını eleştiren Baydur, "Gidişat oldukça ürkütücü. Merkez Bankası'na, TÜİK'e, İçişleri Bakanlığı verilerine güvenemiyorsunuz ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kontrolünde olan bu kurumlara güven bağınız azalıyor. Türkiye'nin sosyal dokusu, kültürel iklimi değişiyor. Türkiye'nin huzuru bozuluyor. Mevcut iktidarın sığınmacıları göndermeye yönelik bir girişimi olmadığı ortada. Sığınmacıları göndermiyorsa Türk halkına karşı bir intikam mı alıyor? Türkiye'nin dokusunu bozmak mı istiyor? Bu iktidarın Suriye'ye yönelik politikalarında bir sünnileşme ve ümmet toplumu yaratma kaygısı varsa sığınmacıları göndermek istememesinde böyle bir niyet görülebilir" dedi.
"TÜRKİYE BEŞERİ SERMAYESİNİ KAYBEDİYOR"
Mithat Baydur sözlerini şu ifadelerle sonlandırdı:
"Dünyaya baktığımızda sığınmacı veya göçmenlerin ülkenin nüfusuna oranı yüzde 2-3'tür. Bu yüzde 15 civarlarına geliyorsa sorun var demektir. İnsan hakları, demokrasi dersi veren Batı, botları kurşunlayıp ölümlere sebep oluyor. 'Ben belli bir sayıda alırım ve doktor, mühendis vs varsa onları alırım' diyor. Türkiye'den Almanya'ya işçi göçü sırasında insanları çırılçıplak soyup muayene eden zihniyet hortlamış oldu. Geri Kabul Anlaşması ile tek bir mermi atmadan Türkiye'nin beşeri sermayesini mahvediyor. Türkiye'nin bozulan dokusu, yükselen enflasyonu sebebiyle buraların yaşanılmaz olduğunu düşünen Türkiye'nin doktorları, mühendisi, yazılımcısı bütün yetişmiş ara elemanlar göç ediyor. Üç sene içerisinde sadece İngiltere'ye gidenlerin sayısı 243 bin civarında. Türkiye beşeri sermayesini kaybediyor. Bu insanların yetişmesi için bizler vergi verdik. Önlem alamazsak kendi ülkemizde yabancı gibi yaşamaya mahkum olacağız."