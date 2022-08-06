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Yabancıya vatandaşlığı peşkeş çekmek, genç kadını utandırdı

Milyorlarca sığıntıya para karşılığı vatandaşlık almasına aracılık edenlerden biri, katıldığı yarışma programında utancından yüzü kızardı.

06 Ağustos 2022 Cumartesi 14:51
Yabancıya vatandaşlığı peşkeş çekmek, genç kadını utandırdı


Yabancıya vatandaşlığı peşkeş çekmek, genç kadını utandırdı

Türkiye'yi adeta istila eden yabancılara, para karşılığı vatandaşlık almasına aracı olan ajanslar arapça reklamlara milyonlarca doları banka hesaplarında tutarken, yurttaş tepkili. İpini koparanın vatandaşlık aldığı, pasaportsuz yurda girdiği Türkiye'de sırf para kazanmak için yapılan işten ilk kez bir ajans sahibi katıldığı TV programında yüzü kızardı.

Kim Milyoner Olmak İster'de 'yabancılara vatandaşlık' itirafı: Fark edince hemen konuyu değiştirdi
ATV’de izleyicilerle buluşan Kim Milyoner Olmak İster’e katılan Neslihan Tutar isimli yarışmacı, mesleğinden bahsederken 'yabancılara vatandaşlık' konusunda danışmanlık yaptığını söyledi. Yarışmacı, daha sonra bir anda cümlesini kesti ve konuyu değiştirdi.

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu ve ATV'de yayımlanan  'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasının yeni bölümünde dikkat çeken anlar yaşandı. Yarışmaya 32 yaşındaki Neslihan Tutar isimli yarışmacı kendisini tanıtırken yabancılarla ilgili gaf yaptı.


BİR ANDA KONUŞMAYI KESTİ

Sigortacılık yapmasına karşılık yabancılara oturma izni ve vatandaşlık ayarladığını anlatan Neslihan Tutar, bu durumu söylediğini fark ettiği an konuşmayı kesti.

OTURMA İZNİ HİZMETİ VERDİĞİNİ AĞZINDAN KAÇIRDI

İmirzalıoğlu'nun "Sigorta üzerine mi danışmanlık yapıyorsunuz?" sorusu üzerine yarışmacı, "Hem sigorta üzerine hem de yabancıların Türkiye'de oturma izni alma..." diyerek sözlerine devam etti. 

Ancak yaptığı gafın "Bu gitti, devam edemedim. Özür dilerim" diyerek farkına varan yarışmacı, daha sonra panikleyerek konuyu değiştirdi.

O anlarda Kenan İmirzalıoğlu’nun şaşkınlığı da dikkat çekti.
 

Anahtar Kelimeler:
Vatandaşlık
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