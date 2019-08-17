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Yağmur Marmara Bölgesi'ni serinletti

İstanbul'da, meteorolojinin günlerdir yaptığı uyarılarının ardından beklenen yağmur geldi. Serin hava ile birlikte İstanbul'da yaşayanlar derin nefes aldı.

Yağmur Marmara Bölgesi'ni serinletti

İstanbul'da, meteorolojinin günlerdir yaptığı uyarılarının ardından beklenen yağmur geldi. Serin hava ile birlikte İstanbul'da yaşayanlar derin nefes aldı.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 13:00
Yağmur Marmara Bölgesi'ni serinletti

Yağmur Marmara Bölgesi'ni serinletti


Günlerdir sıcak hava sisteminin kavurduğu İstanbul'da beklenen yağmur geldi. Kısa süreli yağmur şehrin Avrupa ve Anadolu yakasında etkili oluyor. Şiddetli yağmur yuzundan ulaşımda aksamalar meydana geliyor.


Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin büyük bölümü sağanak yağışın etkisi altında. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgelerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. İstanbul'da yağışların akşam saatine kadar gök gürültülü sağanak yağış şeklinde devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi ve batısı, Karadeniz, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Kars ve Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2) olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzey kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Batı Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2),Düzce, Zonguldak, Bartın, Zonguldak ve Sinop çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2) olması beklendiğinden, meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.


İSTANBUL'DA BEKLENEN SAĞANAK YAĞIŞ BAŞLADI

İstanbul'da, meteorolojinin yaptığı uyarılarının ardından beklenen yağış başladı.

İstanbul'da beklenen yağmur etkisini göstermeye başladı. Meteorolojinin yağış uyarılarının ardından öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış etkisini göstermeye başladı.

Trafikte sürücüler yavaş ilerlerken hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar da yağmurdan korunmak için iş yerlerinin saçak altlarına sığındı. Uyarıları dikkate alıp hazırlıklı olan bazı vatandaşlar ise şemsiyeleriyle yağmurdan korundu.


 

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