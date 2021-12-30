Yağmur ve fırtına öncesi okullar tatil edildi



Kırmız kodlu uyarı geçilen Antalya'nın Kemer, Kumluca ve Finike ilçelerinde yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi. İl genelinde ve özellikle yağışın şiddetli olması beklenen ilçelerde teyakkuza geçildi.

Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Antalya Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince beklenen yoğun yağış nedeniyle ilçemizde 30 Aralık günü 1 gün süreyle eğitime ara verilecektir" dedi. Finike Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Son meteorolojik değerlendirmelere göre beklenen yoğun yağışlardan dolayı Antalya Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 30 Aralık 2021 Perşembe günü ilçemizde okullara ara verilmiştir" denildi. 'Kırmızı kod' uyarısı verilen üçüncü ilçe Kemer'de de yarın eğitime ara verildiği kaydedildi.

Antalya Valiliği'nin sitesinden de paylaşılan uyarılarda, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

KAYMAKAM KOLSUZ: TEYAKKUZDAYIZ

RÜZGARIN HIZI 90 KİLOMETREYİ BULACAK

Meteoroloji tarafından yarın için 'kırmızı kod' uyarısı verilen Kumluca'da Kaymakam Uğur Kolsuz, "Kumluca Kaymakamlığı olarak biz, Kumluca Belediyesi'ne tüm kepçe, dozer gibi araçların hazır tutulması yönünde uyarıda bulunduk. Gerektiği durumlarda, DSİ’den ve hatta özel sektörden de kepçe gibi iş makinesi desteği isteyebiliriz. Halkımızın da tedbirli olması için belediye hoparlöründen ilan yaptırıyoruz. Tüm halkımızı tedbirli olmaları yönünde buradan uyarıyoruz" dedi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, Kemer, Kumluca ve Finike için 'kırmızı kod'la uyarıda bulunduklarını belirterek, “Balkanlar üzerinden önce Trakya'yı etkileyen yağışlı hava kütlesi bugünden itibaren Akdeniz'e indi. Yağışların bu gece saatlerinden itibaren etkisini artırmasını bekliyoruz. Şiddetli yağışlar yarın gün boyu aralıklarla devam ederek, cuma öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedecek. Kuvvetli yağışla birlikte şiddetli rüzgar da etkili olacak. Saatte 90 kilometreye kadar ulaşmasını bekliyoruz. Rüzgar özellikle şehir merkezi, Kemer, Kumluca ve Finike ilçelerinde etkili olacak" dedi.

"SON 15 YILIN EKSTREM DEĞERLERİ YAŞANABİLİR"

Gültekin, kuvvetli yağış ve fırtınayla yaşamın olumsuz etkileneceğini belirterek, "Tahmin modellerimiz son 15 yılın ekstrem değerlerin yaşanabileceğini gösteriyor. Yarın beklenen hadiseler, sıradan hadiseler değil. O yüzden çok nadir kullandığımız kırmız kod uyarısını Kemer, Finike ve Kumluca için verdik. Şehir merkezi için de turuncu kod uyarısı verdik. Turuncu kodda yaşanan hadiseler hayatı olumsuz etkileyebilir" diye konuştu.

HEYELAN VE DERE TAŞMALARINA KARŞI UYARI

Kent merkezinde de özellikle Konyaaltı ilçesinde kuvvetli yağış beklendiğini belirten Gültekin, “Şehir merkezinde 100 kilogramın üzerinde, Kemer, Kumluca ve Finike'de 200 kilogramların üzerinde, yüksek kesimlerde ise 300 kilogram yağış bekliyoruz. Bu yağışla şiddetli rüzgar birleşince özellikle dere taşmaları ve heyelan riski ortaya çıkıyor. Vatandaşlarımız bu risklere ve çatı uçmaları, ağaç devrilmelerine karşı dikkatli olmalı" ifadelerini kullandı.

KEMER BELEDİYESİ TEYAKKUZDA



Meteoroloji tarafından yarın için 'kırmızı kod' uyarısı verilen Kemer'de Belediye Başkan Vekili İsmail Aka, Başkan Yardımcısı Emin Gül ve birim müdürleri bir araya geldi. Toplantıda olası olumsuzluklara karşı alınacak önlemler görüşüldü. Başkan Vekili İsmail Aka, "Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre bu akşamdan itibaren iki gün boyunca bölgemizde aşırı yağış ve fırtına bekleniyor. Bu konuda Kemer Belediyesi olarak önlemlerimizi aldık. Tüm ekiplerimiz olası bir sıkıntıya karşı teyakkuzda. Metrekareye 100 ile 300 kilo arasında yağış bekleniyor. Rüzgarın hızı da saatte 70 ila 90 kilometreleri bulacak. Vatandaşlarımıza sel, su baskını, yıldırım, hortum, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarılarımızı yapıyoruz. Ekiplerimiz hazır bir şekilde tüm olumsuzluklara karşı nöbette olacak" dedi.

Aşırı yağış ve fırtınanın 29 Aralık 2021 saat 20.00'de başlayıp, 31 Aralık 2021 saat 13.00'te sona ermesinin beklendiği belirtildi.