Yağmur ve Lodos Marmara ve Ege'yi vurdu



Meteoroloji ve AFAD'ın uyarılarının ardından lodosla birlikte sağanak yağışların etkili olacağı bildirilmişti. İzmir’de öğlen saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, Trakya'da da beklenen yağış etkisini göstermeye başladı.

İzmir’de öğlen saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, kent merkezi ve ilçelerde su birikintilerine sebep oldu. Bazı bölgelerde yolların adeta göle döndüğü görüldü.Balçova ilçesindeki alt geçitte yoğun su birikintisi meydana gelirken, Karşıyaka ilçesine bağlı Mavişehir Mahallesi’nde yollarda su baskınları yaşandı. İzmir’in bazı ilçeleri de yağmurdan nasibini aldı. Dikili ilçesinde kuvvetli yağış nedeniyle yollar göle dönerken, Urla Çeşmealtı sahilinde dere yatağı taştı. Yine Urla ilçesindeki bir dalış okulunun prefabrik yapısı, kuvvetli rüzgar nedeniyle yıkıldı.

TRAKYA'DA YAĞMUR ETKİLİ OLUYOR

Dalış okulunun sahibi Murat Yaman durumu, “Bitmeyen fırtınalar. Her yer darmaduman” diyerek paylaştı. Öte yandan, Karşıyaka ilçesindeki bir alışveriş merkezinin içerisinde yer alan sinema salonunun girişine, tavandan damlayan yağmur sularına karşı leğenler konularak koruma sağlandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra Trakya'da beklenen yağış etkisini göstermeye başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılardan sonra Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ’da sağanak yağış etkisini göstermeye başladı.

Sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Dışarıda olan vatandaşlar şemsiyeleriyle yağmurdan korunmaya çalışırken, hazırlıksız yakalananlar da yağmurdan korunmak için otobüs durağı gibi alanlara sığındı.