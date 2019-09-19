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Yağmurla birlikte kimyasal tehlike korkusu

Kimyasal tesislerde meydana gelen yangının ardından muhtemel bir yağmurla Marmar Bölgesi ve çevresinde kimyasal partikül serpintisi olacağı iddialarına AFAD açıklık getirdi.

Yağmurla birlikte kimyasal tehlike korkusu

Kimyasal tesislerde meydana gelen yangının ardından muhtemel bir yağmurla Marmar Bölgesi ve çevresinde kimyasal partikül serpintisi olacağı iddialarına AFAD açıklık getirdi.

19 Eylül 2019 Perşembe 23:59
Yağmurla birlikte kimyasal tehlike korkusu

Yağmurla birlikte kimyasal tehlike korkusu

Bugün İstanbul için beklenen yağmurlu havanın, kimyasal serpintiye yol açacağı iddialarına AFAD'tan açıklama geldi.

İstanbul Tuzla'da kimya fabrikasında çıkan yangın tam 20 saat sürdü. Bu süre boyunca binadan gökyüzüne yayılan kara dumanlar kimyasal gazları da çevreye yaydı. Bu yarın beklenen yağışla birlikte kimyasalların yeryüzüne ineceği kuşkusunu da beraberinde getirdi. 

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'dan, Tuzla'daki fabrika yangını sonrasında AFAD kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer ekipleri tarafından gerçekleştirilen ölçümlerde olumsuz bir bulguya rastlanmadığı bildirildi.

Açıklamada, ihbar üzerine itfaiye, AFAD, emniyet ve 112 sağlık ekiplerinin olay yerine ivedilikle sevk edilerek yangın söndürme çalışmalarının 53 araç ve 147 personelle yürütüldüğü aktarıldı.

Yangının 18.15 itibarıyla tamamen kontrol altına alındığı kaydedilen açıklamada, "Olay yerinde dün ve bugün İstanbul ve Kocaeli AFAD KBRN ekipleri tarafından gerçekleştirilen ölçümlerde olumsuz bir bulguya rastlanmamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hava Kalitesi Ölçüm Sistemi'nde olağan dışı bir veri alınmadığının bildirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre de yangın neticesinde atmosfere karışan kirletici emisyonların bu gece geç saatlere kadar ülkemizi terk edeceği ve cuma günü beklenen yağışlar nedeniyle ülkemizin herhangi bir bölgesinde olağan dışı bir etki oluşturmayacağı öngörülmektedir. Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığında bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantıya Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı AFAD, Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve akademisyenler katılım sağlamıştır. Toplantı sonucunda, olayla ilgili halk sağlığını tehdit eden herhangi bir durum olmadığı anlaşılmıştır. Gelişmeler takip edilmektedir."


YAĞMUR ALTINDA KALMAMAK SON DERECE ÖNEMLİ

Konuyla ilgili ilk uyarı, İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Hüseyin Toros'tan geldi. Toros, fabrikadan çıkan dumanın İstanbul dışında Kocaeli, Sakarya ve Eskişehir'e kadar yayıldığı belirterek, "Cuma günü o bölgede mümkün mertebe yağmur altında kalmamak son derece önemli. Atmosferdeki kalıntılar insan sağlığı için zararlı olabilir" dedi.

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AFADKimyasal SerpintiKimyasal YağmurTuzla Yangın
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