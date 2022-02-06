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Yalova Armutlu'da deprem | Marmara 4.1 ile sallandı

Yalova Armutlu açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğü 4.1 olarak açıklandı. AFAD depremin şiddetini 3.9 olarak ilan etti.

06 Şubat 2022 Pazar 15:50
Yalova Armutlu'da deprem | Marmara 4.1 ile sallandı

Yalova Armutlu'da deprem | Marmara 4.1 ile sallandı


Marmara Bölgesi'nde korkutan deprem hareketliliği. Kandilli Rasathanesi, Merkez üssü Yalova Armutlu olan depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu. AFAD aynı depremi Gemlik Körfezi'nde ve 3.9 büyüklüğünde ilan etti.


Marmara Denizi kıyılarında deprem hareketliliği yeniden başladı. Yalova'ya bağlı Armutlu'da meydana gelen deprerim şiddeti 4.1 olarak ilan edildi. 

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2022.02.06 15:31:10  36.7385   30.5003        7.0      -.-  2.0  -.-   HISARCANDIR-KONYAALTI (ANTALYA)                   İlksel
2022.02.06 15:07:52  40.4570   28.9952        2.8      -.-  4.1  -.-   KAPAKLI-ARMUTLU (YALOVA)                          İlksel
2022.02.06 14:25:30  36.7108   30.5418       16.1      -.-  1.4  -.-   GOYNUK-KEMER (ANTALYA)                            İlksel
2022.02.06 12:53:43  38.0730   27.4773        5.4      -.-  2.2  -.-   HASANCAVUSLAR-TIRE (IZMIR)                        İlksel
2022.02.06 12:06:16  34.2995   23.8898        5.0      -.-  2.8  2.7   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel
2022.02.06 10:22:24  38.9557   42.0085        4.1      -.-  2.8  -.-   OGLAKKAYA-BULANIK (MUS)                           İlksel
2022.02.06 09:45:48  40.1590   41.3132       14.8      -.-  1.8  -.-   GUNGORMEZ-YAKUTIYE (ERZURUM)                      İlksel
2022.02.06 08:33:11  38.8100   42.4368        8.0      -.-  1.8  -.-   CATALAGZI-AHLAT (BITLIS)                          İlksel
2022.02.06 07:06:44  36.8435   28.0357        6.5      -.-  1.7  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2022.02.06 06:53:35  38.0618   27.4838        5.1      -.-  2.0  -.-   HASANCAVUSLAR-TIRE (IZMIR)                        İlksel
2022.02.06 06:45:54  37.6997   26.0282        4.9      -.-  2.5  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2022.02.06 06:30:48  38.8882   43.5238        7.0      -.-  1.8  -.-   ERMISLER-(VAN)                                    İlksel
2022.02.06 06:19:33  38.3112   42.3853        5.3      -.-  1.5  -.-   ALADANA-HIZAN (BITLIS)                            İlksel
2022.02.06 06:12:16  37.7002   25.9883        5.0      -.-  2.4  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2022.02.06 06:05:41  38.0748   27.4793        8.8      -.-  2.5  -.-   HASANCAVUSLAR-TIRE (IZMIR)                        İlksel
2022.02.06 06:05:06  39.4853   27.9513        3.7      -.-  1.6  -.-   INKAYA-(BALIKESIR)                                İlksel
Anahtar Kelimeler:
DepremDeprem YolavaKandilliAFAD
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