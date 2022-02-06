Yalova Armutlu'da deprem | Marmara 4.1 ile sallandı
Marmara Bölgesi'nde korkutan deprem hareketliliği. Kandilli Rasathanesi, Merkez üssü Yalova Armutlu olan depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu. AFAD aynı depremi Gemlik Körfezi'nde ve 3.9 büyüklüğünde ilan etti.
Marmara Denizi kıyılarında deprem hareketliliği yeniden başladı. Yalova'ya bağlı Armutlu'da meydana gelen deprerim şiddeti 4.1 olarak ilan edildi.
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.................... .....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ..... ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir...... Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2022.02.06 15:31:10 36.7385 30.5003 7.0 -.- 2.0 -.- HISARCANDIR-KONYAALTI (ANTALYA) İlksel 2022.02.06 15:07:52 40.4570 28.9952 2.8 -.- 4.1 -.- KAPAKLI-ARMUTLU (YALOVA) İlksel 2022.02.06 14:25:30 36.7108 30.5418 16.1 -.- 1.4 -.- GOYNUK-KEMER (ANTALYA) İlksel 2022.02.06 12:53:43 38.0730 27.4773 5.4 -.- 2.2 -.- HASANCAVUSLAR-TIRE (IZMIR) İlksel 2022.02.06 12:06:16 34.2995 23.8898 5.0 -.- 2.8 2.7 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel 2022.02.06 10:22:24 38.9557 42.0085 4.1 -.- 2.8 -.- OGLAKKAYA-BULANIK (MUS) İlksel 2022.02.06 09:45:48 40.1590 41.3132 14.8 -.- 1.8 -.- GUNGORMEZ-YAKUTIYE (ERZURUM) İlksel 2022.02.06 08:33:11 38.8100 42.4368 8.0 -.- 1.8 -.- CATALAGZI-AHLAT (BITLIS) İlksel 2022.02.06 07:06:44 36.8435 28.0357 6.5 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2022.02.06 06:53:35 38.0618 27.4838 5.1 -.- 2.0 -.- HASANCAVUSLAR-TIRE (IZMIR) İlksel 2022.02.06 06:45:54 37.6997 26.0282 4.9 -.- 2.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2022.02.06 06:30:48 38.8882 43.5238 7.0 -.- 1.8 -.- ERMISLER-(VAN) İlksel 2022.02.06 06:19:33 38.3112 42.3853 5.3 -.- 1.5 -.- ALADANA-HIZAN (BITLIS) İlksel 2022.02.06 06:12:16 37.7002 25.9883 5.0 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2022.02.06 06:05:41 38.0748 27.4793 8.8 -.- 2.5 -.- HASANCAVUSLAR-TIRE (IZMIR) İlksel 2022.02.06 06:05:06 39.4853 27.9513 3.7 -.- 1.6 -.- INKAYA-(BALIKESIR) İlksel