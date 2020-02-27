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Yalova Belediye Başkanı Vefa salman görevden alındı

Yalova'yı karıştıran yolsuzluk iddiaları yüzünden Belediye Başkanı Vefa Salman ve yardımcısı Halit Güleç görevden uzaklaştırıldı

27 Şubat 2020 Perşembe 18:27
Yalova Belediye Başkanı Vefa salman görevden alındı


Yalova Belediye Başkanı Vefa salman görevden alındı



Yalova Belediyesi'nde yolsuzluk iddialarına el koyan müfettişler ile savcılığın soruşturması devam ederken Başkan Vefa Salman ile Başkan Yardımcısı Halit Güleç görevden el çektirildi.


İçişleri Bakanlığı, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve tutuklu bulunan yardımcısı Halit Güleç'in görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

CHP'li Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve tutuklu bulunan belediye başkan yardımcısı Halit Güleç, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Yalova Belediyesinde nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, irtikap, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, zimmet ve ilgili mevzuata göre suç oluşturan eylemler ve Belediye hesaplarında kanuna aykırı olarak yapılmış olan iş ve işlemlerle ilgili olarak Yalova Belediye Başkanlığı yetkilileri hakkında 10.02.2010 tarihinde ön inceleme yapmak üzere 3(üç) Mülkiye Müfettişi görevlendirilmiştir.

Mülkiye Müfettişlerince yapılan incelemelerde; Yalova Belediyesinin gelirlerinin büyük çoğunluğunun usulsüz bir şekilde Belediyenin vergi, resim ve harçlarının toplandığı bir hesaba aktarıldığı, 26.02.2020 tarihi itibariyle bu hesaptan Belediyeyle hiçbir alacak ilişkisi olmayan kişilere 11.428.433,00 TL aktarım yapıldığının tespit edildiği, bu kapsamda Mali Hizmetlerden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Halit GÜLEÇ, Mali İşler Müdürü Şenay Reyhan KAŞ, Mali Hizmetler Müdürlüğü personeli Reşat ELGİN ve Belediye görevlisi Bahar TAŞKÖMÜR’ün aralarında bulunduğu bazı kişilerin Yalova Cumhuriyet Başsavcılığının 2020/1986 sayılı soruşturma dosyası kapsamında tutuklandığı, şu anki tespitler kapsamında bahse konu hesabın yaklaşık 2,5 yıldır muvazaalı şekilde kullanıldığı, bu işlemlerde Belediye Başkanının sorumluluğunun olduğu, bununla birlikte Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2020/1986 sayılı soruşturma dosyasında Yalova Belediyesinin 2014 yılından itibaren hafriyat dökümü, moloz taşıma, temizlik, iş makinası çalıştırma, park bahçe bakımı, dere temizliği, moloz dökümü gibi kontrol ve tespiti zor olan işlerinin yüzde 32’sinin üç - dört firma tarafından üstlenildiği, bu firmaların da anılan usulsüz işlemlerle ilgili hesap hareketlerinin olduğu, yine 2020/1986 sayılı soruşturma kapsamında alınan ifadelerde Belediye Başkanı Vefa SALMAN’ın daha önceden kendisinin imtiyaz sahibi olduğu, şu anki imtiyaz sahibinin ise akrabası olduğu bir tüzel kişiliğe Belediye ile ilişkili olabileceği değerlendirilen çeşitli yöntemlerle para aktarıldığına ifade edildiğine ilişkin tespitler yapılmıştır.

Mülkiye Müfettişlerince bu tespitler kapsamında Yalova Belediye Başkanı Vefa SALMAN hakkında tevdi raporu düzenlenerek 26.02.2020 tarihinde Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiş, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca da Yalova Belediye Başkanı Vefa SALMAN hakkında “ihaleye fesat karıştırmak ve zimmet” suçlarından soruşturma başlatılmıştır.

Bu kapsamda Bakanlığımızca Mülkiye Müfettişlerinin önerileri doğrultusunda; kamu zararına neden olan suç iddialarının önemli ve ciddi iddialar olması, usulsüz yapılan harcamaların sağlıklı ve güvenilir biçimde tespitinin devamının gerektirmesi, soruşturmaya başlanıldığından itibaren usulsüz ödeme ve işlemlerle ilgili tespitlerin artarak devam etmesi, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığının 2020/3088 sayılı soruşturma dosyasında Belediye Başkanı Vefa SALMAN hakkında “ihaleye fesat karıştırmak ve zimmet” suçlarından soruşturma yürütülüyor olması, Belediye Başkanının belediyenin en üst yöneticisi olma sıfatıyla birçok işleme etki edebilecek yetkiye sahip olması, yürütülen adli ve idari soruşturmanın selameti; suç delillerinin yok edilmesi, karartılması ya da değiştirilmesinin engellenmesi amacıyla Yalova Belediye Başkanı Vefa SALMAN ve şu an tutuklu olan Belediye Başkan Yardımcısı Halit GÜLEÇ Anayasanın 127 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47 nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır.

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Anahtar Kelimeler:
YalovaYolsuzluk
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