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Yandaş gazeteciden depremzedelere ahlaksız saldırı

Türkiye depremin getirdiği yıkımın ardından kurtarma ve yaraları sarmak için mücadele ederken, depremze vatandaşların haklı isyanına tepki gösteren Fazıl Duygun adlı gazeteciden ahlaksız tepki görenleri şoke etti

11 Şubat 2023 Cumartesi 18:22
Yandaş gazeteciden depremzedelere ahlaksız saldırı

Yandaş gazeteciden depremzedelere ahlaksız saldırı


Deprem bölgesinden her gün gelen acı haberlerle yüreğimiz kan ağlarken, depremzedelere ahlaksızca sözler sarfeden şahsa sosyal medyada tepki yağdı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremler, 10 ilimizi yerle bir etti. Deprem bölgesinin genişliği, geç başlayan arama-kurtarma çalışmaları, deprem bölgesinde yeterli sayıda araç olmamasından dolayı can kaybının 1999 Gölcük depremini dahi geçmesine neden oldu.


Şu ana kadar  22 bine yakın vatandaşın hayatını kaybettiği depremde birçok enkazda hâlâ arama-kurtarma çalışması başlamadı.

Enkaz altında kalan yakınlarının başında bekleyen depremzedeler kepçe, vinç, dozer gibi iş makinelerine ihtiyaç olduğunu söyledi.

Depremzedelerin ihtiyaçlarını başta sosyal medya olmak üzere birçok mecrada dile getirildi. 

Yandaş gazetesi Fazıl Duygun ise bugün deprem bölgesine gittiğini duyurarak depremzedeleri hedef alan bir paylaşımda bulundu. 

Duygun, şunları kaydetti:

"Deprem bölgesinden bildiriyorum. Devlet nerede diyenler, buradaki binlerce vinç, binlerce kepçe, dozer ve onbinlerce tır münasip yerlerinize girsin!!!" 


AKP'Lİ VEKİLDEN TEPKİ

Duygun'un paylaşımına tepki gösteren eski AKP Milletvekili ve tarihçi Reha Çamuroğlu ise "Terbiyesiz herif depremzedelere küfredecek sen kimsin! Hiç silmeye kalkma o tweeti, zaten artık çok geç" ifadelerini kullandı. 

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