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Yangın söndürme uçağı düştü, 8 kahraman can verdi

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına havadan müdahale eden yangın söndürme uçağı düştü. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Uçaktaki 3'ü Türk, 5'i Rus mürettebattan kurtulan yok" denildi.

14 Ağustos 2021 Cumartesi 21:59
Yangın söndürme uçağı düştü, 8 kahraman can verdi

Yangın söndürme uçağı düştü, 8 kahraman can verdi


Kahramanmaraş'ta Orman Genel Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağı düştü. Rusya'dan yapılan açıklamaya göre, uçaktaki 3'ü Türk, 5'i Rus toplamda 8 kişi yaşamını yitirdi. 

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'DAN AÇIKLAMA: KAHRAMANCA FEDAKARLIKLARI UNUTULMAYACAK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kazaya ilişkin açıklamasında, "Kahramanmaraş’taki yangına müdahale sırasında yaşanan elim uçak kazasında Türk ve Rus mürettebatın hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duydum. Milletimizin başı sağolsun, Rus halkına da taziyelerimizi iletiyoruz. Kahramanca fedakarlıkları unutulmayacak!" dedi. 


Orman Genel Müdürlüğü tarafından Rusya'dan kiralanan ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağı ile Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale esnasında irtibat kesildi. Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, yaptığı açıklamada, gün içerisinde Onikişubat ilçesi Ilıca Mahallesi Almalı mevkisindeki ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktığını anımsattı. Orman yangınına hem karadan hem de havadan müdahale edildiğini belirten Coşkun, "Bölgeye uçak da sevk etmiştik ancak bir süre önce uçakla irtibat kesildi ve düştü. Uçağın düştüğü bölgeye çok sayıda ekip gönderdik." dedi.

UÇAĞIN ÖZELLİKLERİ

Beriev Be-200 yangın söndürme uçağı Beriev tarafından üretilen Rus yapımı bir amfibyen jet uçağı. Uçak, yangın söndürme, arama kurtarma, deniz devriyesi, kargo ve yolcu taşımacılığı için tasarlanmış olup 12 ton su kapasitesine sahip. Düşen uçak en son Temmuz ayında Adana’nın Aladağ ilçesinde çıkan orman yangınında görev almıştı.

KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ: KURTULAN OLMADI

Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangına müdahale etmek amacıyla havalanan Rus yangın söndürme uçağının Kısık Vadisi mevkisinde düştüğü hatırlatıldı.

Açıklamada, "Olayın gerçekleştiği andan itibaren olay yerine ekiplerimiz anında sevk edilmiş, ilk bilgilere göre mürettebattan kurtulan olmadığı tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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YangınUçağı
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