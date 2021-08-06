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Yangın söndürme uçağını engelleyen jetski sahibi aranıyor

Türkiye'yi sarsan orman yangınlarına karşa havadan mücadele eden uçağı, denizde engelleyen jetski hakkında soruşturma açıldı.

06 Ağustos 2021 Cuma 21:16
Yangın söndürme uçağını engelleyen jetski sahibi aranıyor

Yangın söndürme uçağını engelleyen jetski sahibi aranıyor

Olay, önceki gün yangın söndürme çalışmaları esnasında meydana gelmişti. Su almak için deniz yüzeyinde ilerleyen yangın söndürme uçağının bu hamlesi, önüne çıkan bir jetski tarafından yavaşlatılmıştı.

Bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde yangın söndürme uçağının su almak için deniz yüzeyine indiği, o esnada jetskinin uçağın önüne geçtiği ve yangın söndürme uçağının yavaşladığı ve durduğu görülüyordu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Bodrum ilçesinde gerçekleşen orman yangınlarında yangın söndürmekle görevli uçağın denizden su almak için denize alçaldığı ancak bir su aracıyla denizde dolaşan şahsın engellemesi yüzünden zaman kaybına sebebiyet verdiğine ilişkin haberler üzerine Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi Suçundan soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımızca titizlikle devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.


 

Anahtar Kelimeler:
Yangın Söndürme UçağıJetski
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