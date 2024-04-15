Yangına dirençli yerleşimler projesi tamamlandı

WWF-Türkiye’nin (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) Garanti BBVA’nın finansal desteğiyle yürüttüğü Türkiye’nin Canı Yanmasın Destek Programı kapsamında hayata geçirilen ilk proje olan “Yangına Dirençli Yerleşimler Projesi” tamamlandı. Haziran 2022’de başlayan Türkiye’nin Canı Yanmasın Destek Programı kapsamında bugüne kadar 7 proje hayata geçirildi. Türkiye Ormancılar Derneği (TOD) tarafından başlatılan, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Karabük Üniversitesi’nin proje ortağı olduğu Yangına Dirençli Yerleşimler Projesi kapsamında Muğla’nın Bozyer, Dağpınar ve Sarayyanı mahallelerinde farklı çalışmalar yürütüldü.

Yerel halkın orman yangınlarına karşı uyumluluğunun katılımcı bir şekilde sağlanarak ormana komşu ve orman içi yerleşim yerlerinin yangına dirençli hale getirilmesini amaçlayan Projede; Bozyer, Dağpınar ve Sarayyanı’da mahalle halkının katılımıyla yangın öncesi ve yangın esnası eğitimleri verildi. Eğitimler boyunca yangın çıkış sebepleri, yangın öncesi hazırlıklar, yangınların verdiği zararlar, mahalle yangın yönetim planı, yangın sırasında yapılması gerekenler, mevcut tanker ve hidrantların (yangın söndürmede kullanılan yangın söndürme hortumlarına uygun olarak tasarlanmış özel musluklar) kontrolü ve bakımının nasıl yapılacağı gibi konulara değinildi.

Eğitimin ardından mahalle sakinleriyle birlikte yangın tatbikatı yapıldı. Tatbikat öncesi yerel halka yangın tüpü kullanımı, basınçlı pompanın kullanımı gibi malzemelerin kullanımı hakkında bilgi verildi. Tatbikat sırasında yanıcı madde yığını tutuşturularak yangın esnasında doğru müdahale yöntemleri kullanılarak ateş söndürüldü. Muhtarlara yangın söndürmede kullanılacak malzemeler (dişli tırmık, çapa, motorlu testere vb.) teslim edildi. Yapılan eğitim ve tatbikatlardan sonra yangın öncesi ve yangın esnası faaliyetlere köyde liderlik yapabilecek kişiler belirlendi. 3 mahallede en az 5 kişiden oluşan yangın anında müdahale yapabilecek ekipler oluşturuldu.

Eğitimlerin yanı sıra Bozyer, Dağpınar ve Sarayyanı mahallelerinde yangın sonrası yönetim planı oluşturma çalışmaları yürütüldü. Yerel halka Orman İşletmeleri, Orman ve Köy İşleri (ORKÖY) kredileri, AFAD, Kaymakamlık, Tarım İl Müdürlüğü, TARSİM uygulamalarından bahsedildi. Ayrıca, 29-30 Ocak 2024 tarihlerinde, yangın stratejik planı konularını ve içeriğini belirlemek için Muğla ilinde yangın riski olan tüm köy ve mahalle muhtarları ile yerel STK’ların davet edildiği bir çalıştay düzenlendi. (Görseller Bing.com Yapay Zeka aracı ile üretilmiştir.)

