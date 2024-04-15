Yangına dirençli yerleşimler projesi tamamlandı
WWF-Türkiye’nin (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) Garanti BBVA’nın finansal desteğiyle yürüttüğü Türkiye’nin Canı Yanmasın Destek Programı kapsamında hayata geçirilen ilk proje olan “Yangına Dirençli Yerleşimler Projesi” tamamlandı. Haziran 2022’de başlayan Türkiye’nin Canı Yanmasın Destek Programı kapsamında bugüne kadar 7 proje hayata geçirildi. Türkiye Ormancılar Derneği (TOD) tarafından başlatılan, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Karabük Üniversitesi’nin proje ortağı olduğu Yangına Dirençli Yerleşimler Projesi kapsamında Muğla’nın Bozyer, Dağpınar ve Sarayyanı mahallelerinde farklı çalışmalar yürütüldü.
Eğitimin ardından mahalle sakinleriyle birlikte yangın tatbikatı yapıldı. Tatbikat öncesi yerel halka yangın tüpü kullanımı, basınçlı pompanın kullanımı gibi malzemelerin kullanımı hakkında bilgi verildi. Tatbikat sırasında yanıcı madde yığını tutuşturularak yangın esnasında doğru müdahale yöntemleri kullanılarak ateş söndürüldü. Muhtarlara yangın söndürmede kullanılacak malzemeler (dişli tırmık, çapa, motorlu testere vb.) teslim edildi. Yapılan eğitim ve tatbikatlardan sonra yangın öncesi ve yangın esnası faaliyetlere köyde liderlik yapabilecek kişiler belirlendi. 3 mahallede en az 5 kişiden oluşan yangın anında müdahale yapabilecek ekipler oluşturuldu.
Eğitimlerin yanı sıra Bozyer, Dağpınar ve Sarayyanı mahallelerinde yangın sonrası yönetim planı oluşturma çalışmaları yürütüldü. Yerel halka Orman İşletmeleri, Orman ve Köy İşleri (ORKÖY) kredileri, AFAD, Kaymakamlık, Tarım İl Müdürlüğü, TARSİM uygulamalarından bahsedildi. Ayrıca, 29-30 Ocak 2024 tarihlerinde, yangın stratejik planı konularını ve içeriğini belirlemek için Muğla ilinde yangın riski olan tüm köy ve mahalle muhtarları ile yerel STK’ların davet edildiği bir çalıştay düzenlendi. (Görseller Bing.com Yapay Zeka aracı ile üretilmiştir.)