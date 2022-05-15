Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 20°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Yangını şalgam suyu ile söndürdüler

Alev alev yanan motosikleti gören şalgam satıcısı Veysel Kaplan, yangın söndürme tüpü olmayınca alevlere şalgam suyu ile müdahale etti.

15 Mayıs 2022 Pazar 12:25
Yangını şalgam suyu ile söndürdüler

Yangını şalgam suyu ile söndürdüler



Güneş'in yakıcı sıcaklarına pompalı tüfekle müdahale eden Adana'dan yangına ilginç müdahale haberi. Adana'da Cuma günü otogarda bulunan bir motosiklet alev aldı. Yangın tüpü çalışmayınca otogarda şalgam satan Veysel Kaplan, yangını şalgam suyuyla söndürdü.

 
Adana’da yanan bir motosikleti yurttaşlar yaklaşık 150 litre şalgam suyu dökerek söndürdü. Bu anlar saniye saniye kaydedilirken, şalgamcı Veysel Kaplan, “Motosikleti yanan kişi bize gelip teşekkür etmedi. Biz insanlık görevimizi yaptık” dedi. 

Edinilen bilgiye göre yangın, Cuma günü akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesinde bulunan Adana Merkez Otogarı'nda ki 9 numaralı peronda meydana geldi. İddiaya göre, park edilen motosiklette henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören yurttaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. Yurttaşlar, itfaiye gelene kadar otogarın yangın tüpüyle yangını söndürmek istedi ancak yangın tüpü çalışmadı. Şalgamcı yardıma koştu. Bu sırada otogarda şalgam satan ve Mardin’e 150 litre şalgam gönderecek olan Veysel Kaplan, şalgamlarını feda ederek hepsini yanan motosikletin üzerine döktü. Bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Yangın, dökülen şalgam suları sayesinde kısa sürede söndürülürken motosiklet ise kullanılmaz hale geldi. 

"DEVLET BÜYÜKLERİMİZ ŞALGAM ZARARIMIZI KARŞILASIN"

Şalgamcı Veysel Kaplan, gazetecilere yaptığı açıklamada, motosiklet sahibinin kendisine teşekkür etmediğini söyledi. Kaplan, “İnsanlar burada zarar görmesin diye şalgamlarla müdahale ettik. 150 litre şalgamımız gitti. Yangını söndürdük ama zararı bize oldu. Artık devlet büyüklerimizden şalgam zararımızı karşılamalarını isteriz. Bizde buradan para kazanıyoruz. Motosikleti yanan kişi bize gelip teşekkür etmedi. Biz insanlık görevimizi yaptık. Şalgamla motosikletteki yangını söndürmek Adana'ya has bir durum. Bizim Adanalı her şeyi söndürür. Önümüzde hiçbir şey duramaz. Biz güneşe ateş eden insanlarız” diye konuştu. 
 

Anahtar Kelimeler:
AdanaYangınşalgam Suyu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hiç almadığı para, imzalamadığı senet için kabusu yaşıyor
Hiç almadığı para, imzalamadığı senet için kabusu yaşıyor
AKP'li meclis üyeleri çılgına döndü, su şişesi fırlattılar
AKP'li meclis üyeleri çılgına döndü, su şişesi fırlattılar
Metin Gürcan için yeniden tutuklama kararı
Metin Gürcan için yeniden tutuklama kararı
Suriye'den havanlı saldırı, 1 şehit var
Suriye'den havanlı saldırı, 1 şehit var
Taksim Camii'ne namaz kılmak için lüks araçla gelmişler
Taksim Camii'ne namaz kılmak için lüks araçla gelmişler
Valilik, gençlere şenlik yapmayı yasakladı
Valilik, gençlere şenlik yapmayı yasakladı
Yabancılar yüzünden İstanbul'da kiralar fırladı
Yabancılar yüzünden İstanbul'da kiralar fırladı
Nesin Vakfı'nın banka hesapları bloke edildi, Ali Nesin isyan etti
Nesin Vakfı'nın banka hesapları bloke edildi, Ali Nesin isyan etti
Türk sağlık ordusunun 70 yıllık mücadelesini kaçak sığınmacılar çöpe attı
Türk sağlık ordusunun 70 yıllık mücadelesini kaçak sığınmacılar çöpe attı
Nebati Skeci'ne sansür makası | Türkiye bunu da gördü
Nebati Skeci'ne sansür makası | Türkiye bunu da gördü

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim