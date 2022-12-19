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Yaralıları kurtarmak için insan zinciri kuruldu

Siirt Pervari yolunda uçuruma yuvarlanan kamyonetteki yaralıların imdadıdan yoldan geçen araçlardan inen vatandaşlar oluşturduğu, insan zinciriyle çıkarıldı

19 Aralık 2022 Pazartesi 18:02
Yaralıları kurtarmak için insan zinciri kuruldu

Yaralıları kurtarmak için insan zinciri kuruldu

Siirt’in Pervari ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak uçuruma yuvarlanan kamyonetteki 2 yaralı, oluşturulan insan zinciriyle, dik yamaçtan çıkarılarak hastaneye götürüldü.

Kaza, Siirt’in Pervari ilçesine bağlı Güleçler Köyü yolunda meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen kamyonet, kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyonette sıkışan yaralılar M.S.A. ve A.A., ekiplerin müdahalesiyle çıkarıldı.

Sedyeye konulan yaralılar, köylülerin de yardımıyla oluşturulan insan zinciriyle dik yamaçtan çıkarılarak yoldaki ambulanslara konuldu.

Pervari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor. 

Anahtar Kelimeler:
SiirtPervari
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