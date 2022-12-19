Yaralıları kurtarmak için insan zinciri kuruldu
Siirt’in Pervari ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak uçuruma yuvarlanan kamyonetteki 2 yaralı, oluşturulan insan zinciriyle, dik yamaçtan çıkarılarak hastaneye götürüldü.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyonette sıkışan yaralılar M.S.A. ve A.A., ekiplerin müdahalesiyle çıkarıldı.
Sedyeye konulan yaralılar, köylülerin de yardımıyla oluşturulan insan zinciriyle dik yamaçtan çıkarılarak yoldaki ambulanslara konuldu.
Pervari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.