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Yargıtay, kaynanasına 'Manyak Karı' diyen adama acımadı

Eşiyle boşanma aşamasındayken kaynanasına karşı kaba sözler söyleyen damat Yargıtay tarafından kusurlu bulundu

03 Haziran 2022 Cuma 11:12
Yargıtay, kaynanasına 'Manyak Karı' diyen adama acımadı

Yargıtay, kaynanasına 'Manyak Karı' diyen adama acımadı


Bir süredir geçimsizlik yaşayan çift, boşanmak için mahkemeye başvurdu. Aile Mahkemesi, eşinin kredi kartlarını iptal ettiren ve konuyla alakalı kendisini arayan kayınvalidesine ’manyak karı’ diyen kocayı ağır kusurlu buldu. Kadının maddi tazminat talebini yerinde bulan mahkeme, manevi tazminat talebini geri çevirdi.

Karar temyiz edilince devreye giren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kayınvalideye hakaretin kadının kişilik haklarına saldırı nitelğinde olduğuna dikkat çekerek kararı bozdu.

Yeniden yapılan yargılamada aile Mahkemesi ilk kararında direndi. Davacı kadının temyizi üzerine bu kez devreye Yargıtay Hukuk Genel Kurulu girdi.

"KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI"

Emsal nitelikte bir karara imza atan genel Kurul, kayınvalideye ’manyak karı’ diye hakaret eden kocayı ağır kusurlu buldu. Kararda şöyle denildi:

"Eşinin işi ve geliri olmadığını bilen erkeğin, kadının kullanmakta olduğu kredi kartlarını iptal ettirdiği, giderlerini karşılamadığı, bu nedenle kendisini arayan kayınvalidesine ’manyak karı’ dediği ortadadır. Boşanmaya sebep olan olaylarda erkek eşin tam, kadın eşin ise kusursuz olduğu noktasında Yerel Mahkeme ve Özel Daire arasında uyuşmazlık bulunmamaktadır. Bu açıklamalar ışığında somut olay incelediğinde, erkeğin kusurlu davranışları nedeniyle kadının kişilik haklarının saldırıya uğradığı belirgin olup, davacı kadın yararına manevi tazminata hükmedilmemesi bozmayı gerektirmiştir."

Anahtar Kelimeler:
YargıtayKaynanaManyak
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