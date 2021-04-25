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Yargıtay 'Salak' sözünü hakaret kabul etti

Hararetli tartışmalar, samimi Sohbetler, özel konuşmalar sırasında sık sık kullanılar 'Salak' kelimesini cep telefonuyla yazan kişiye hakaretten ceza geliyor

25 Nisan 2021 Pazar 12:48
Yargıtay 'Salak' sözünü hakaret kabul etti

Yargıtay 'Salak' sözünü hakaret kabul etti



Bu kelimeyi çok sık kullananlar aman dikkat. Yargıtay 'Salak' sözcüğünün hakaret içerdiğine hükmetti.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi, cep telefonundan 'Salak' mesajı atan sanığın 'hakaret' suçunu işlediğine hükmetti.

Yüksek mahkeme, Asliye Ceza Mahkemesi'nin beraat kararını bozdu.

İddiaya göre, bir genç, tartıştığı kişiye cep telefonundan, ‘hahahha salak' ifadesini kullandı. Hakarete maruz kaldığını öne süren kişi ise adliyenin yolunu tuttu. Cumhuriyet Savcısı'nın hazırladığı iddianame sonrası tartıştığı kişiye ‘Salak' ifadesini kullanan kişi hakkında, ‘Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

MAHKEME ‘BERAAT’ DEDİ

Mahkeme, sanığın beraatine hükmetti. Karara, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı itiraz etti. Temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 4. Ceza Dairesi, ‘Salak' ifadesini hakaret saydı. Kararda, “SMS ile mağdura atılan ‘Salak' şeklindeki sözün, muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte olduğu ve hakaret suçunu oluşturduğu gözetilmeden, yasal ve yerinde olmayan gerekçeyle beraat kararı verilmesi yasaya aykırıdır. Kararın bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir” denildi.

YARGITAY KARARI BOZDU

“Hakaret” başlığını taşıyan Türk Ceza Kanunu'nun 125. Maddesinde şu ifadelere yer veriliyor: “Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde de aynı cezaya hükmolunur.”
 

Anahtar Kelimeler:
YargıtayHakaretSalak
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