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Yasak kalktı, büyük şehirler boşalıyor | Yazlıklara hücum

Şehirlerarası seyahat yasağının kalkmasının ardından binlerce araç sabahın ilk ışıkları ile yola çıktı. Antalya ve Bodrum girişlerinde trafik kilitlendi.

01 Haziran 2020 Pazartesi 14:54
Yasak kalktı, büyük şehirler boşalıyor | Yazlıklara hücum

Yasak kalktı, büyük şehirler boşalıyor | Yazlıklara hücum


Mart ayından bu yana uygulanan kısıtlamaların bugünden itibaren kalkmasıyla birlikte sahil kentlerine, tatil beldeleri ile yazlıklara akın başladı. Sahil kentlerine en çok 34 ve 06 plakalı araçların geldiği görüldü. 

Seyahat yasağının kalkmasıyla birlikte yola çıkan tatilciler Antalla ile Muğla'nın Bodrum ilçesine ulaştı. Emniyet güçleri kırmızı alarma geçerek trafik uygulama noktalarında kontrolleri en üst seviyeye çıkardı. Şehir dışından gelen özellikle 34 ve 06 plakalı araçlarda ateş ölçümü ve kimlik kontrolü yapıldı. Öte yandan Antalya girişlerinde de zaman zaman yoğunluk yaşandığı görüldü.

Bodrum’da evleri bulunan tatilciler seyahat yasağının kalkmasıyla birlikte yola çıktı. Özellikle İstanbul ve Ankara’dan gelen tatilciler Torba kavşağında yoğunluk oluşturdu. Gece yarısı yola çıkan tatilciler öğlen saatlerinde Bodrum’a ulaştı. Olası yoğunluğu tahmin eden Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ilçe girişinde geniş güvenlik önlemi aldı. Şehir dışından gelen özellikle 34 ve 06 plakalı araçlarda ateş ölçümü ve kimlik kontrolü yapıldı. Ekiplerin kontrollerinin ardından ilçeye gelen tatilciler Bodrum’a güvenli bir şekilde giriş yaptı.


YASAK KALKAR KALKMAZ YOLA ÇIKTILAR

Özellikle İstanbul’da yaşayan vatandaşlar hazırlıklarını tamamlayarak 1 Haziran gecesi yola çıktı. Öğlen saatlerinde Bodrum’da olan tatilciler rahat bir nefes aldıklarını söyleyerek, “Gece yasak kalkar kalkmaz yola çıktım ve sonunda Bodrum’a ulaştım” dedi.

İstanbul’dan gece saatlerinde yola çıkarak Bodrum’a gelen Mehmet Aktürk isimli vatandaş, “Bodrum güzel, havası güzel, insanları güzel. Seyahat yasağının kalmasını bekliyordum. 3-4 kere başvurdum reddedildim e-devletten. Sonra işte yasağı kaldırdı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve yola çıktık” dedi.

OTOBÜSLER KONTROL EDİLİYOR

Yolcu otobüsleriyle Bodrum’a gelen tatilcilerin ise Torba uygulama noktasından polis ekipleri tarafından ateşleri ölçülüyor. Tüm otobüsler teker teker kontrol edilip yüksek ateşi olanlar sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor.

ANTALYA'DA DA AYNI GÖRÜNTÜ

Öte yandan seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından Antalya girişlerinde zaman zaman yoğunluk yaşandığı görüldü.

HERKES İSTANBUL'U TERK EDİYOR

İstanbul'dan Antalya'daki yazlığına gelen Rasim Kahyaoğlu (56), ''Sabah yola çıktım. Yol baya kalabalıktı. Herkes İstanbul'u terk ediyor anladığım kadarıyla. Evim ve iş yerim burada. Hem işlerimi yapacağım hem de dinleneceğim" diye konuştu.

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Son Güncelleme: 01.06.2020 15:15
Anahtar Kelimeler:
YasakAntalyaMuğlaBodrum
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