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Yasak sona erdi, kurallara uymayanlara ceza yağdı

Koronavirüsle mücadele kapsasında uyğulanan son 3 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi, yasak boyunca 28 bine yakın vatandaşa cezai işlem uygulandı

03 Mayıs 2020 Pazar 23:42
Yasak sona erdi, kurallara uymayanlara ceza yağdı


Yasak sona erdi, kurallara uymayanlara ceza yağdı


Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi sokağa çıkma yasaklarıyla devam ediyor. Son üç günlük yasak sona ererken, kurallara uymayarnlara ceza yağdı. İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında 31 ilde 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bu gece 00.00'da sona eriyor. İçişleri Bakanlığı, "31 ilimizdeki sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlarımız evlerinde kalarak yüksek oranda uyum sağlamıştır. Kısıtlamanın başladığı 30 Nisan saat 24.00 ile bugün saat 20.00 arasında karara uymayan 27 bin 828 kişiye adli/idari işlem uygulanmıştır" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "31 ilimizdeki sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlarımız evlerinde kalarak yüksek oranda uyum sağlamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, kısıtlamanın başladığı 30 Nisan saat 24.00 ile bugün saat 20.00 arasında karara uymayan 27 bin 828 kişiye adli/idari işlem uygulandığı kaydedildi.

54 ildeki 247 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırıldığı belirtilen açıklamada, "Tedbirler sonuç vermeye başlamıştır ancak bu sonuçlar asla rehavete neden olmamalıdır. Salgın tehlikesi henüz geçmiş değildir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızdan ricamız sosyal mesafe ve izolasyonu sağlamaları, belirtilen alanlarda maske takma zorunluluğuna uymaya devam etmeleridir" denildi.

BAKAN SOYLU UYARDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, twitter hesabından vatandaşları uyardı. Bakan soylu, "Pazartesi, Salı sosyal mesafeye, alışveriş yoğunluğuna, caddelerde kalabalık olmamaya dikkat edelim" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Sokağa çıkma Yasağı
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