Yassı Ada, beton ada oldu, iflas etti





AKP'nin beton aşkı, Demokrasi Adası ilan edilen Yassı Ada'da iflas etti. Her adımı beton yapılarla donatılan, 600 kişilik konferans salonunun olduğu küçük adaya 1200 kişilik cami konduruldu. Demokrasi Müzesi arada kaynadı gitti. Diyanet'e devredilmesi gündeme gelen bazı binalara kimse talip olmadı. Adanın 5 yıldızlı oteli için işletmeci aranıyor. Betonlaşmaya ise tepkiler yükseliyor.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Yassıada’daki 5 yıldızlı otelin işletmesi için yatırımcı arandığı haberlerinin ardından iktidara tepki gösterdi. Uysal, "Bu garabeti durdurun. Abide isimlere daha fazla ihanet etmeyin" dedi.

(DP) isimlerin yargılanmasının yapıldığı tarihi Yassıada, AKP iktidarı tarafından önce “” yapılmak istenmiş ancak sonra adaya 125 odalı Katre Island Hotel, 30 betonarme bungalov, 600 kişilik konferans salonu, 1200 kişilik cami, müze, sergi salonu, sembolik deniz feneri inşa edilmişti.

Ada bugünlerde zarar ettiği gerekçesiyle kamuya devredilen 5 yıldızlı Katre Island Hotel’e “yatırımcı arayışıyla” yeniden gündeme geldi. Yassıada yargılamalarının son tanıklarından olan Hüsamettin Cindoruk, duruma tepki göstererek “Demokrasinin gömüldüğü yerin adını, ‘Demokrasi Adası’ koydular. 5 yıldızlı otel dikip, sayfiye yeri yaptılar, utanıyorum” tepkisini göstermişti.

Cindoruk’un ardından bir tepki de DP Genel Başkanı Gültekin Uysal’dan geldi. “AKP’nin geçen yıl her türlü ikaza karşın bir rant projesi olarak yaşama geçirilen Yassıada’da çuvalladığını” dile getiren Uysal, şunları söyledi: “AKP iktidarı ve genel başkanı Erdoğan’a seslenelim: Bu garabeti durdurun. Zaten demokrasi ve adalet çizgisinde değerlendirince isimlerinin dilinizden dökülmesi saçma olan o abide isimlere daha fazla ihanet etmeyin.”