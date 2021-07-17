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Yatır türbesine çöreklenen adam görenleri hayrete düşürdü

Davut Kadı Yatırı olarak bilinen mezar yerinin kendi tapulu mülkü olduğunu ileri süren bir kişinin yaptıkları hem polis ekiplerini hem de görenleri hayrete düşürdü.

17 Temmuz 2021 Cumartesi 15:55
Yatır türbesine çöreklenen adam görenleri hayrete düşürdü

Yatır türbesine çöreklenen adam görenleri hayrete düyürdü


Yıldırım Davutkadı Mahallesi sınırları içinde bulunan bir yatıra ait hazirenin kendisine ait olduğunu iddia eden vatandaş işi daha da ileri götürerek "O yatır benim" benim diyerek mezarın üstüne yattıBursa'da bulunan bir yatırın tapulu malı olduğunu iddia eden bir kişi içine girerek yattı. O anlar kameralara yansıdı.

Akıllara durgunluk veren sıradışı olay, dün akşam saatlerinde Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Davutkadı Mahallesi'nde bulunan Kara Davut yatırında meydana geldi.

İddiaya göre yatırın tapulu malı olduğunu iddia eden bir kişi yatırın içine girerek yatmaya başladı.
Durumu gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Uzun süren polis ekiplerinin iknası sonucu yatırdan çıkarılan adam polis karakoluna götürüldü. 


 

Anahtar Kelimeler:
Yatır TürbesiDavutkadı YatırıBursaYıldırım Mahallesi
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