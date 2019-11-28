Yaylaları önce talan, sonra viran ettiler



Bir dönem hayvancılığın en önemli merkezleri olarak bilinen yaylalar, son yıllarda aç gözlü inşaatçıların vurgun yeri haline geldi. Araplara peşkeş çekilirken sessiz kalmayı tercih eden yetkililer, vatandaşların dağ yamaçlarına inşaa ettiği evleri 'Çevre' hassasiyeti ileri sürerek adeta başına yıkıyor. Rize, Trabzon, Ordu ve Samsun'un en güzel yerleri yabancılar tarafından yağmalanırken haber bile yapmayan gazete ve TV'ler, dar gelirlinin yayla sefasını çok görüyor. Son 3 yıldır yıkım tartışmalarına sahne olan Trabzon'daki Barma Yaylası Turbalığı, Cumhurbaşkanı kararı ile, "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize'deki Ayder Yaylası için "Ayder'i kirlettik, rezil ettik" çıkışı ile gündeme gelen Doğu Karadeniz yaylalarındaki kaçak yapılar için valilikler yıkım için harekete geçmişti. O yaylalardan biri de son 3 yıldır gerginliklerin yaşandığı Trabzon'un Köprübaşı ve Çaykara ilçelerinde bulunan Barma Yaylası idi. Tepkilerle ara verilse de son dönemde belli aralıklarla yapılar yıkıldı. İşte o yayla şimdi Cumhurbaşkanı kararı ile "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi.

KAÇAK YAPILARA YIKIM KARARI

2018 yılında ilk etapta Trabzon'da bin 750, Giresun'da bin 700, Rize'de 350, Gümüşhane'de ise 306 olmak üzere toplam 4 bin 106 kaçak yapı için yıkım kararı alınmıştı. Bölgede ilk yıkımlar Uzungöl Tabiat Parkı'nı da bünyesinde bulunduran Trabzon'un Çaykara ilçesinde gerçekleştirilmişti. Ekipler, ilçede 6 yaylada tespit edilen 573'ü tamamlanmış, 203'ü yapım aşamasında, 776 kaçak yapı için harekete geçti. Ekiplerin hedefinde yaylalardan biri de Çaykara ve Köprübaşı ilçeleri sınırlarında yer alan Barma Yaylası idi. Tepki ve gerginliklere rağmen belli aralıklarla yıkımlara sahne yayla için Cumhurbaşkanlığından flaş bir karar çıktı.



Cumhurbaşkanı kararı ile Trabzon'un Köprübaşı ve Çaykara ilçelerinde bulunan Barma Yaylası Turbalığı artık "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi.



Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, Trabzon'un Köprübaşı ve Çaykara ilçelerinde bulunan Barma Yaylası Turbalığı Potansiyel Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, alanın kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildiği belirtildi.

Söz konusu karar, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 109'uncu maddesi gereğince verildi.