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Yazar Alev Alatla hayatını kaybetti

Türk edebiyatının ve düşünce hayatının simge isimlerinden Alev Alatlı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

02 Şubat 2024 Cuma 15:38
Yazar Alev Alatla hayatını kaybetti






Yazar Alev Alatla hayatını kaybetti


Türk edebiyaçının önemli isimlerinden Yazar ve eğitimci Alev Alatlı bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

ALEV ALATLI KİMDİR?

Liseyi babası Ertuğrul Alatlı'nın askerî ataşe olarak görev yaptığı Tokyo'da okudu. Ekonomi & İstatistik lisansını ODTÜ'den, Ekonomi ve Ekonometri yüksek lisansını "Fulbright" bursu ile gittiği Vanderbilt University'den (Nashville, Tennessee) aldı.
Bilâhare felsefe öğrenimine başlayan Alatlı, doktora programına New Hampshire'daki Dartmouth College'de başladı. İlahiyat konusunda ve düşünce ve medeniyet tarihi üzerinde yoğunlaştı fakat doktora derecesini alamadan 1974'te Türkiye'ye döndü. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde öğretim görevlisi, Devlet Planlama Teşkilatı'nda kıdemli ekonomist olarak çalıştı. California Üniversitesi ile ortak psiko-dilbilim çalışmaları yürüttü. Cumhuriyet Gazetesi bünyesinde Bizim English dergisini çıkaran Alatlı, daha sonra Türk Yazarlar Kooperatifinde (YAZKO) başkan yardımcısı olarak görev aldı.

SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yazar Alev Alatlı'nın hayatına kaybetmesine dair açıklama yaptı: 


YARIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Yazar Alatlı'nın naaşı yarın öğle namazına müteakip Eyüp Sultan Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Mihrişah Valide Sultan Haziresi'ne defnedilecek.

Son Güncelleme: 02.02.2024 16:45
Anahtar Kelimeler:
Alev AlatlıYazarHayatını Kaybetti
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