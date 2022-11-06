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Yazlık Saray için yeni kamulaştırma

-Marmaris Okluk koyu’nda bulunan Cumhurbaşkanlığı yazlık yerleşkesinin bulunduğu bölgede güvenlik amacıyla 5 km çapında bir alanda kamulaştırma yapılacağına ilişkin  yapılan yeni imar plânı bölge halkında rahatsızlığa neden oldu.

06 Kasım 2022 Pazar 20:11
Yazlık Saray için yeni kamulaştırma

Yazlık Saray için yeni kamulaştırma

ANKARA-Sivil toplum örgütleri ve bölge sakinlerinin tüm itirazlarına rağmen büyütülmesi için binlerce ağaç kesilen Cumhurbaşkanlığı yazlık sarayının bulunduğu Okluk koyu bölgesinde bu kez de kamulaştırma tartışmaları başladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Gökova Akyaka 1/25000’lik imar planında değişiklikler için hazırlıklar yapılırken,  Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin bulunduğu Okluk koyuna yakın Yeşilbelde, Söğüt ve Karaca mahallerinin bazı bölgelerinin, güvenlik amacıyla kamulaştırılacağı öğrenildi.

Marmaris  Çevre ve Şehircilik Şube Müdürlüğü ile Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün olumlu görüşlerinin ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Marmaris Belediyesi tarafından da verilecek görüşlerden sonra kamulaştırmaya ilişkin koordinatların kesinleşmesi beklenirken, bölgede Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin de içinde bulunacağı 5 km’lik bir bir alanın emlak beyan değerleri üzerinden kamulaştırılacağına dair bilgiler bölge halkında tedirginliğe neden oldu.

Bölge sakinleri, “Zaten Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin büyütülmesi çalışmaları sırasında bölgedeki hem güvenlik amaçlı çalışmalar hem inşaat çalışmaları nedeniyle tabiatın zarar görmesinin yanında bölge halkı da rahatsız edildi. Bir de bu kamulaştırma bilgisi oluşunca insanların huzursuzlukları bir kat daha arttı” diyerek kamulaştırma kararına duydukları tepkiyi dile getirdi.

Anahtar Kelimeler:
Okluk KoyuYazlık SarayGökova AkyakaMarmaris
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