Yazlık Saray için yeni kamulaştırma

ANKARA-Sivil toplum örgütleri ve bölge sakinlerinin tüm itirazlarına rağmen büyütülmesi için binlerce ağaç kesilen Cumhurbaşkanlığı yazlık sarayının bulunduğu Okluk koyu bölgesinde bu kez de kamulaştırma tartışmaları başladı.

tarafından1/25000’lik imar planında değişiklikler için hazırlıklar yapılırken, Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin bulunduğu Okluk koyuna yakın Yeşilbelde,vemahallerinin bazı bölgelerinin, güvenlik amacıyla kamulaştırılacağı öğrenildi.

Marmaris Çevre ve Şehircilik Şube Müdürlüğü ile Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün olumlu görüşlerinin ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Marmaris Belediyesi tarafından da verilecek görüşlerden sonra kamulaştırmaya ilişkin koordinatların kesinleşmesi beklenirken, bölgede Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin de içinde bulunacağı 5 km’lik bir bir alanın emlak beyan değerleri üzerinden kamulaştırılacağına dair bilgiler bölge halkında tedirginliğe neden oldu.

Bölge sakinleri, “Zaten Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin büyütülmesi çalışmaları sırasında bölgedeki hem güvenlik amaçlı çalışmalar hem inşaat çalışmaları nedeniyle tabiatın zarar görmesinin yanında bölge halkı da rahatsız edildi. Bir de bu kamulaştırma bilgisi oluşunca insanların huzursuzlukları bir kat daha arttı” diyerek kamulaştırma kararına duydukları tepkiyi dile getirdi.