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Yeliz Aykoç'un ölümü Sivas'ı yasa boğdu

Sivas'ta geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden genç müzisyen Türk Halk Müziği Sanatçısı Yeliz Aykaç son yolculuğuna uğurlandı! 2.5 yaşındaki kızı yoğun bakımda.

20 Temmuz 2021 Salı 22:00
Yeliz Aykoç'un ölümü Sivas'ı yasa boğdu

Yeliz Aykoç'un ölümü Sivas'ı yasa boğdu


Sivas'ta geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden genç müzisyen Yeliz Aykaç son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Türk Halk Müziği sanatçıları Erdal Erzincan ve Tolga Sağ'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

Müzisyen ve türkücü Yeliz Aykaç önceki gün 2 buçuk yaşındaki kızı Beliz Aykaç, kendisi gibi müzisyen eşi Burak Aykaç, kayınvalidesi Seher Aykaç ve kayınpederi Muharrem Aykaç ile memleketi Sivas'a bayram tatilini geçirmek üzere yola çıktı.

Muharrem Aykaç'ın kullandığı otomobil Divriği'de takla atarak kaza yaptı. Kazada, 32 yaşındaki Yeliz Aykaç hayatını kaybederken, kızı Beliz Aykaç ise ağır yaralandı. Ailenin diğer üyeleri ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Kaza sonra 2 yaşındaki Beliz Aykaç Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi altına alındı.  Yeliz Aykaç için Gazi Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze töreninde Yeliz Aykaç tabutuna duvağı konuldu. Eşi Burak Aykaç annesi Arife Kılıç, babası Muzaffer Kılıç, kayınpederi Muharrem Aykaç ve kayınvalidesi Seher Aykaç taziyeleri kabul etti. Anne Arife Kılıç güçlükle ayakta dururken, kızının tabutuna sarılarak ağladı. Eşi Burak Aykaç ise tabutun başında bekledi. Baba Kılıç ise cenaze boyunca gözyaşı döktü. 

"HERKESTEN DUA BEKLİYORUM" 

Eşi Burak Aykaç cenaze namazı öncesinde hastanede yatan kızı için dua isteyerek, "Meleğim gitti, dünyanın en iyi insanıydı, çorabıma kadar ütülerdi, benim bülbülüm gitti. Ona albüm nasip olmadı, hatta bagajı doldurduk, ona videolar çekecektik köyde, olmadı. O da çok hevesliydi, bende öyle, olmadı. Çocuğu çok kötü durumda şu anda, herkesten dua bekliyorum" dedi. 

Törene katılan Erdal Erzincan, "İkisi de dünya tatlısı, dünya iyisi, ben bu kadar paylaşımcı birliktelik görmedim. Böyle bir köz kimsenin başına, yüreğine düşmesin. Maalesef böyle bir acıyla baş başa kaldık" diye konuştu. Cenaze namazı öncesi Yeliz Aykaç'ın tabutu başında saz çalarak deyişler okundu. Daha sonra kılınan cenaze namazının ardından Yeliz Aykaç Hasdal Mezarlığı'na defnedildi. 
 

Anahtar Kelimeler:
Yeliz AlkoçSivasKaza
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