Yeni Akit Dünya Şampiyonu kızları hedef aldı

Kurtuluş Savaşı'nda İngiliz casuslarının bile yapmaya cesaret edemediği herzelere imza atan Akit Gazetesi, Türk Voleybol Milli Takımı'nı hedef aldı. Hiç bir milli değeri olmamasına rağmen Türk kızlarının şampiyonluğunu Ebrar Karakurt'u hedef alarak küçük düşürmeye yeltenen Akitçiler Karakurt'u 'Milli Utancımız' diyerek yaftaladı. Sosyal medya kullanıcıları ise Akitçilere 'Sizin nereniz milli' sorusunu yöneltmeyi ihmal etmedi.

KAFASINA GÖRE MÜSLÜMAN, YERİNE GÖRE MİLLİ, ZAMANINA GÖRE İSLAMCI

10 milyonu aşkın istilacı araba, peştun ve afgan karşı bir türlü milli olamayan, kuran kurslarında çocuklar tecavüze uğrarken, canına kıyarken islami hassasiyetleri unutan, NAS'a veda eden AKP'li yöneticilere İslam'ı hatırlatmaya cesaret edemeyen yerine göre 'Milli' Akit, Türk milli takımının başarısını daha önce de hedef almıştı.

Yeni Akit, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın FIVB Milletler Ligi şampiyonluğu sonrasında başarılı milli voleybolcu Ebrar Karakurt'u hedef almaktan geri durmadı.



A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi finalinde karşı karşıya geldiği Çin’i 3-1’lik set sonucuyla mağlup ederek organizasyon tarihinde ilk şampiyonluğa ulaştı.

Final maçındaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken oyunculardan Ebrar Karakurt, şampiyonluk sonrası yaptığı paylaşımda Şair İsmet Özel’in "Mataramda Tuzlu Şu" şiirinden şu alıntıyı yapmıştı:

"Boynumda bana yargı yükleyenlerin utançlarından yapılma mücevherler yani altın madalya."

Gerici ve kışkırtıcı yayıncılığıyla sık sık hedef gösterici "haber"ler yapan iktidar yanlısı "gazete" Yeni Akit'in internet sitesi ise Karakurt'un paylaşımı üzerine "Milli utancımız Ebrar Karakurt'tan şampiyonluk mesajı!" başlıklı bir haber yayımladı.

Haberde şu ifadeler kullanıldı:

"Türk toplumunun değerlerine aykırı yaşam tarzı sebebiyle milli takımın utanç veren isimlerinden Ebrar Karakurt'tan şampiyonluk mesajı geldi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi finalinde Çin’i 3-1 mağlup ederek şampiyon olmasından sonra eşcinsel sapkın Ebrar Karakurt'tan mesaj geldi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Karakurt, sapkın yaşam tarzını dayatmayı şu ifadelerle sürdürdü: Boynumda bana yargı yükleyenlerin utançlarından yapılma mücevherler yani altın madalya."

İşte o Yeni Akit'in o "haber"i: