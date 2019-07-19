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Yeni evlenen çiftlere öfkelenen adam evinin önünde fotoğraf çektirmiyor

Evliliklerinin en mutlu gününde, gelinlik ve damatlık içinde İstanbul'un en güzel yerlerinde mutluluklarını ölümsüzleştirmeyi düşünenler, sakın bu adamın evinin önünde fotoğraf çektirmeyin..

Yeni evlenen çiftlere öfkelenen adam evinin önünde fotoğraf çektirmiyor

Evliliklerinin en mutlu gününde, gelinlik ve damatlık içinde İstanbul'un en güzel yerlerinde mutluluklarını ölümsüzleştirmeyi düşünenler, sakın bu adamın evinin önünde fotoğraf çektirmeyin..

19 Temmuz 2019 Cuma 10:38
Yeni evlenen çiftlere öfkelenen adam evinin önünde fotoğraf çektirmiyor

Yeni evlenen çiftlere öfkelenen adam evinin önünde fotoğraf çektirmiyor 


İstanbul Kuzguncuk’ta nikah töreninin hemen ardından tarihi evlerin önünde fotoğraf çektirmeyi düşünenler bu haber sizin için. Uzun ömürlü evlilikleri simgeleyen eski güzel evlerin önünde mutluluğunu ölümsüzleştirmek isteyenleri evinin önünde görmek istemeyen ev sahibi bakın ne yaptı?

Fotoğraf çektirmeye gelenlerden bıkan ev sahibi, kapıya “Burada fotoğraf çektirenler ayrılıyor” yazıp asarak, çiftleri kapısından uzak tutmaya çalışıyor.


Yeni evlenen çiftlerin düğün fotoğrafı için uğrak yerlerinden biri olan Kuzguncuk’ta, eski bir evin kapısına asılan yazı görenleri şaşırtıyor. Evlenen çiftlerinin sürekli kapısına gelerek evinin önünde fotoğraf çektirmelerinden rahatsız olan ev sahibi, evinin kapısına, “Burada fotoğraf çektirenler ayrılıyorlar” yazarak, fotoğraf çektirmeye gelenleri evinden uzak tutmaya çalışıyor.

"RAHATSIZ OLUYORUM, ÇEKMEYİN BURAYI"

Kapısındaki yazıyla dikkat çeken evin hemen yanındaki iş yerinde çalışan Fatma Babacan, komşusunun astığı yazıyla ilgili bilgi vererek, “Bu gelen insanlar var ya, gelinin damadın çevreleri kalabalık olduğu için gelip içeriye kadar çekim yapıyorlar. O da ‘Rahatsız oluyorum. İçeriye kadar çekiyorlar? Ben rahatsız oluyorum, çekmeyin burayı’ diyor. Bağırıyor, çağırıyor ama ne fayda. Onun için bu yazıyı yazdı, gene anlamıyor millet. Onun için hiddetle bağırıyor. Buna çok karşı, gelen gelinlere, kalabalıklara” dedi. Kuzguncuk’un fotoğraf çektirmek isteyenleri çektiğini belirten Babacan, “Bizim Kuzguncuk güzel bir yer olduğu için kasabamıza değişik fotoğraflar çekmek için geliyorlar. Genellikle şu karşı tarafı çekiyorlar. Renkli merdivenler var, orayı çekiyorlar. Bir de Bostan Sokak arkasında evler var, sıralı renkli evler. Orayı çekiyorlar. Bu (komşusu) çekilmesini hiç istemiyor. Çekilmesine karşı. ‘Niye çekiyorlar içeriye kadar girip’ diyor. O yönden kızıyor” diye konuştu.

Son Güncelleme: 19.07.2019 10:52
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