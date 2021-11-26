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Yeni kimliklere e-imza yüklenecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu e-imzaların, kimlik kartına yüklenmeye bir ay içinde başlanacağını duyurdu. 

26 Kasım 2021 Cuma 02:25
Yeni kimliklere e-imza yüklenecek

Yeni kimliklere e-imza yüklenecek

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları, yeni yıldan itibaren kimlik kartlarına e-imza yüklemeye başlıyor. Kimlikler çok sayıda bürokratik işlemi ortadan kaldıracak.

Yeni nesil kimlikler bürokraside çok sayıda işlemi ortadan kaldırıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, e-imzaların, kimlik kartına yüklenmesine bir ay içinde başlanacağı duyuruldu. E-imza'nın çipli kimlik kartlarına yüklenmesi ile bürokrasi azaltılacak.

Bakan Soylu "e-İmza ile de vatandaşlarımıza yepyeni bir kolaylık sunacağız" diye konuştu. Daha önce de ehliyetler yeni kimliklere yüklenmeye başlanmıştı.

E-imza'nın çipli kimlik kartlarına yüklenmesi ile bürokrasi azaltılacak. İş yeri açmak için gereken belgelerden biri daha eksilmiş olacak. Bu düzenlemeyle e-mühür uygulamasına da geçilmiş olacak. 

50 milyonu aşan kullanıcıya hizmet alanı sağlayan e-devlet uygulaması da genişleyecek. Elektronik imza ile dava takibi ve sicil işlemleri yapılabilecek. Vergi borçları sorgulanacak, gümrük işlemleri takip edilebilecek.

TÜBİTAK'ın alt yapısını hazırladığı uygulamadan özel şirketler de yararlanabilecek. E-imza da güvenliğin sağlanması da çok önemli. Kimlik kartlarının kaybolması halinde e-imza da geçerliliğini yitirecek. Yeni kimlik kartı çıkarıldıktan sonra elektronik imza tekrar sisteme tanımlanacak.

E-İMZA NEDİR?

Elektronik imza (e-imza), ıslak imza ile aynı amaca hizmet eden, tek farkı fiziki ortamda değil elektronik ortamda oluşturulan bir imza çeşididir. e-İmza, ıslak imza gibi tek şekle sahip olmak yerine belirli karakterlerden, harflerden ya da sembollerden oluşan ve imzalayan tarafın kimliği ile örtüşen bir veridir.

E-İMZA ALMANIN 2 YOLU VAR

Bireysel e-imza ve kurumsal e-imza başvurusu sırasında talep edilen belgeler şöyle:

Bireysel e-imza başvurusu için gereken belgeler:

Nitelikli Elektronik Sertifika taahhütnamesi ile başvuru formu

Başvuran kişiye ait TC kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı ya da sürücü belgesi gibi resmi olarak kullanabileceği bir belgenin aslı

Kurumsal e-imza başvurusu için gereken belgeler:

Nitelikli Elektronik Sertifika taahhütnamesi ile başvuru formu

İmza sirkülerinin bir fotokopisi

Başvuran kişiye ait TC kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı ya da sürücü belgesi gibi resmi olarak kullanabileceği bir belgenin aslı

Son altı ay içinde Ticaret Sicil Memurluğu bünyesinden alınmış bir faaliyet belgesinin aslı

E-DEVLET'TEN NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Elektronik imza başvuruları 21 Aralık 2021 tarihinden itibaren e-Devlet kapısı hizmetleri üzerinden yapılabilecek. Ayrıca TC kimlik kartları, elektronik imza atabilmek için kullanılabilecek.

E-İMZA NERELERDE KULLANILIR?

- e-Fatura programı / e-Arşiv fatura programı ve e-smm programı uygulamalarında

- Toplu şekilde imza atmanız gereken durumlarda

- Elektronik arşiv imzalamanız gerektiği durumlarda

- Kurumlar arası iletişim için ihtiyaç duyulan zamanlarda

- Kurum içi uygulamalarda ihtiyaç duyulması halinde 

- Bayilerle iletişim sırasında sipariş sürecinde

- Personel ile ilgili zin, performans, fazla mesai, masraf onayı formları gibi onay gerektiren kurumsal işlemlerde

- Personel hizmet sözleşmesi ve diğer sözleşmelerde

- Ortaklar Kurulu, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu gibi idari kararların imzalanması gereken haller

- Banka talimatı gönderiminde

- Dış ticaret ve gümrük işleri sırasında

- Merkezi Kayıt kuruluşu e-Şirket uygulaması işlemlerinde

- e-Devlet uygulama kullanımı

- Kayıtlı Elektronik Posta sistemi kullanımında

- EKAP, Sanayi Bakanlığı, UYAP gibi e-imza kullanımını zorunlu tutan kamu projelerinde

- MERSİS projesine bağlı ticari sicil işlemleri sırasında

- Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası bünyesinde

- Islak imzanın gerekli kılındığı diğer alanlarda

Anahtar Kelimeler:
Yeni KimlikKimliklere Eimza
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