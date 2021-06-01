Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Yeni normalleşme sürecinde neler serbest? Neler yasak?

Türkiye koronavirüs tedbirleri kapsamında 3'ncü kez yeni normalleşme sürecine girdi. Bugünden itibaren normal hayata dönüş için alınan tedbirler İçişleri Bakanlığı ile duyruldu.

01 Haziran 2021 Salı 03:20
Yeni normalleşme sürecinde neler serbest? Neler yasak?

Yeni normalleşme sürecinde neler serbest? Neler yasak?

Covid-19 salgınına karşı alınan katı önlemler, 2'nci kapanmadada bazı siyasi partilerin kongrelerine kurban gidince, Türkiye 3'ncü kez kontrollü normalleşme sürecine girdi. Bugünden itibaren lokantalar, kahvehane ve kafeler, sinema ve tiyatro salonları, nikah daireleri ve düğün salonlarında kontrollü ve kısıtlamalı bir dönemle normal hayata merhaba diyor.
İçişleri Bakanlığı gece yarısı duyurduğu yeni normalleşme sürecinde şehirlerarası seyehat belli şartlara bağlı olarak serbest bırakılırken, esnafa nefes aldıran kontrollü açılım dönemi başladı. Bakanlığın gece yarısı yayınladığı genelge yüz binlerce esnaf ve işletmeciyi hazırlıksız yakalarken alınan önlemler şu şekilde sıralandı.

Tam gün sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı pazar günleri bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

İki doz aşı olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altındakiler için ayrıca sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlardan toplu taşıma vasıtalarıyla yapacakları şehirlerarası seyahatler için ayrıca seyahat izni alması istenmeyecek, bilet, rezervasyon kodu ibraz edilmesi yeterli olacak.

Hakkı bulunmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar pazar günleri dışındaki diğer günlerde 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek, pazar günleri ise tam gün sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olacaklar.

Kapalı yüzme havuzları, hamam, sauna ve masaj salonları, nargile salonu ile gazino gibi işyerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmesine devam edilecek.

Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, çay ocağı gibi yerlerde oyun oynanamayacak, aynı masada açık alanlarda 3, kapalı alanlarda 2'den fazla müşteri olamayacak.

Restoran, lokanta, kafeterya ve pastane gibi yerler Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberindeki kurallara uyulması, masalar arasında her yönden 2 metre ve yan yana sandalyeler arasında 60 santim mesafe olması kaydıyla faaliyet gösterebilecek.

Huzurevi, rehabilitasyon merkezi, çocuk evi gibi merkezlerde kalanlara yönelik ziyaretlere, kalan her kişi için haftada en fazla bir ziyaret olacak şekilde izin verilecek.

Sinema salonları "bir koltuk dolu-bir koltuk boş" şeklinde yüzde 50 kapasite sınırına uymak şartıyla hizmet verebilecek.

Nikah törenleri, nikah merasimi şeklindeki düğünler açık alanlarda, masa ve sandalyeler arasında gerekli mesafenin bırakılması, temizlik, maske, mesafe kurallarına uyulması, yiyecek-içecek ikramının olmaması şartıyla yapılabilecek.

Nikah töreni ve düğünlerde 15 Haziran'dan sonra yiyecek-içecek ikramı yapılabilecek, kapalı alanlarda azami davetli sayısına ilişkin kısıtlamaya son verilecek.

Nikah törenleri, nikah merasimi şeklindeki düğünler, kapalı alanlarda kişi başı asgari 6 metrekare alan bırakılması, azami 100 davetli olması şartıyla yapılabilecek, nişan ve kına gibi etkinliklere ise 1 Temmuz'dan sonra izin verilecek.

Kontrollü normalleşme süreci başlıyor | Nereler açılacak?
Kontrollü normalleşme süreci başlıyor | Nereler açılacak?
Koronavirüs için çekilen tomoğrafilerden gizli kanser çıktı!
Koronavirüs için çekilen tomoğrafilerden gizli kanser çıktı!
Başka işiniz mi yok | #MehmetCeyhanTutuklansın
Başka işiniz mi yok | #MehmetCeyhanTutuklansın
Emlak dolandırıcıları, Büyükçekmece'de salgını fırsat bildi
Emlak dolandırıcıları, Büyükçekmece'de salgını fırsat bildi
Vatandaş evine kapandı, otelde korona partisi çileden çıkardı
Vatandaş evine kapandı, otelde korona partisi çileden çıkardı
Mutasyona uğramış virüs hamile kadınları vuruyor
Mutasyona uğramış virüs hamile kadınları vuruyor
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsNormalleşme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kayseri Gezilecek Yerler
Kayseri Gezilecek Yerler
Şehit Uzman Çavuş Hüseyin Keleş'in cenazesinde göz yaşları sel oldu
Şehit Uzman Çavuş Hüseyin Keleş'in cenazesinde göz yaşları sel oldu
Almanya vize için Gri ve Yeşil Pasaport için ek belge isteyecek
Almanya vize için Gri ve Yeşil Pasaport için ek belge isteyecek
Osmaniye | Yolsuzluk haberi yapan muhabirin evini polis bastı
Osmaniye | Yolsuzluk haberi yapan muhabirin evini polis bastı
19 Mayıs'ta yalın ayak yürümüştü | 90'lık Emirzade nineye bayraklı ziyaret
19 Mayıs'ta yalın ayak yürümüştü | 90'lık Emirzade nineye bayraklı ziyaret
İstanbul'un Fethi | İBB 568'nci yılı coşkuyla kutluyor
İstanbul'un Fethi | İBB 568'nci yılı coşkuyla kutluyor
Karnında makas unutulan hastaya 'Sen naz yapıyorsun' demişler
Karnında makas unutulan hastaya 'Sen naz yapıyorsun' demişler
Başakşehir Belediyesi'nde skandal | O memur görevden alındı
Başakşehir Belediyesi'nde skandal | O memur görevden alındı
Çarptığı adam acılar içinde kıvranırken o tamponunu düzeltti
Çarptığı adam acılar içinde kıvranırken o tamponunu düzeltti
Kastamonu otobüsünde skandal | Yolcuları bırakıp kaçtılar
Kastamonu otobüsünde skandal | Yolcuları bırakıp kaçtılar

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim