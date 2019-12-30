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Yeni yılın ilk müjdesi İBB'den geldi

İBB’ye ait toplu ulaşım araçları, 2020 yılının tüm dini ve resmi bayramları ile sınav günleri ve okul açılışında ücretsiz hizmet verecek. Yeni yılın ilk günü de İstanbul’da ulaşım ücretsiz olacak.

30 Aralık 2019 Pazartesi 13:13
Yeni yılın ilk müjdesi İBB'den geldi

Yeni yılın ilk müjdesi İBB'den geldi


İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, 12 Aralık’taki toplantısında 2020 yılında ücretsiz toplu ulaşım hizmeti verilecek günleri belirledi. CHP ve AK Parti guruplarının ortak verdiği önerge, meclis üyelerinin oy birliğiyle onaylandı. Karar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından da imzalandı.


Alınan karar doğrultusunda 2020 yılının ilk resmi tatili olan yılbaşında (1 Ocak 2020 Çarşamba) İstanbul’da toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek.


Uygulama İETT, OTOBÜS AŞ (Erguvan Otobüsler), Özel Halk Otobüsleri, Metro, Füniküler, Tramvay, Nostaljik Tramvay, Teleferik, Şehir Hatları Vapurları, Toplu Ulaşıma Entegre Özel Deniz Motorlarında geçerli olacak.


Ayrıca 2020 yılı boyunca tüm dini ve resmi bayramlar ile sınav günleri ve okul açılışında İBB’ye ait toplu ulaşım yine ücretsiz hizmet verecek. Ücretsiz hizmet verilecek günler şöyle:

1 Ocak 2020 (Yılbaşı)
23 Nisan (Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı)
1 Mayıs (Emek ve Dayanışma Günü)
19 Mayıs (Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı)
24-25-26 Mayıs (Ramazan Bayramı – 3 Gün)
15 Temmuz (Demokrasi ve Özgürlükler Günü)
31 Temmuz – 3 Ağustos (Kurban Bayramı – 4 Gün)
30 Ağustos (Zafer Bayramı)
29 Ekim (Cumhuriyet Bayramı)
2020 Okul Açılış Günü (Eylül)
ÖSYM Sınavları –YKS, YGS, TYT, AYT (Öğrenci ve görevlilere sınav saatlerinde)
AÖF Sınavları (Öğrenci ve görevlilere sınav saatlerinde)

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Yeni YılİBBOtobüsücretsiz Otobüs
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