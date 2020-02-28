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Yeniden Refah lideri Fatih Erbakan'dan kritik 'İdlib' çağrısı

Erbakan, İdlib'te 33 şehit verdiğimiz hain saldırıya ilişkin, "Gelinen noktada Emperyalist güçlerin amaçlarına hizmet edecek adımlar atmak yerine, mutlaka aklı selimle hareket edilmeli" çağrısında bulundu.

28 Şubat 2020 Cuma 17:22
Yeniden Refah lideri Fatih Erbakan'dan kritik 'İdlib' çağrısı


Yeniden Refah lideri Fatih Erbakan'dan kritik 'İdlib' çağrısı


Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, İdlib'te 33 şehit verdiğimiz hain saldırıya ilişkin, "Gelinen noktada Emperyalist güçlerin amaçlarına hizmet edecek adımlar atmak yerine, mutlaka aklı selimle hareket edilmeli" çağrısında bulundu.
İdlib'de Mehmetçiğe yönelik rejim tarafından yapılan saldırıya ilişkin yazılı  açıklamada bulunan Fatih Erbakan; " Suriye’de gerçekleşen menfur saldırıda şehit olan askerlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz. Aziz Milletimizin başı sağolsun.  Acımız büyüktür, bu sebeple Cenabı Allah’tan tüm milletimize  sabr-ı cemil niyaz ediyoruz" dedi.

DIŞ GÜÇLERİN OYUNUNA GELMEMELİYİZ

Suriye’deki olayların bu noktaya gelmesinden büyük üzüntü duyduklarını ifade eden Erbakan, "Halkları kardeş olan, ortak inanç, kültür ve tarihe sahip olup, yüzlerce yıl aynı devletin vatandaşı olarak yaşayan iki komşu ülkenin Emperyalist güçlerin etkisiyle savaşın eşiğine gelmesi kabul edeceğimiz bir durum değildir. Böyle bir savaş ne Türkiye’ye, ne Suriye’ye ne de bölgeye hiçbir fayda getirmez, sadece ‘Irkçı Emperyalist’ dış güçlerin faydasına olur" şeklinde konuştu.

PERDE ARKASINDAKİ ASIL DÜŞMANLARA ODAKLANALIM

Erbakan açıklamasını şöyle sürdürdü: "Bölgeyi emperyalist planları doğrultusunda bugünkü haline getiren, Suriye’deki terör unsurlarını eğiten, donatan, ağır silahlarla teçhiz eden, bizi orada operasyon yapmak zorunda bırakan, perde arkasındaki asıl düşmanlara odaklanmak ve bu mihrakların oyunlarını bozacak tedbirler almak mecburiyetindeyiz."

MUTLAKA AKLI SELİMLE HAREKET EDİLMELİ

Milletimizi büyük üzüntüye sevk eden saldırıya gereken cevabın Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından verildiğini hatırlatan Erbakan, "Gelinen noktada Emperyalist güçlerin, odakların amaçlarına hizmet edecek adımlar atmak yerine, mutlaka aklı selimle hareket edilmeli, Suriye ile meselelerimizi barışçıl yollarla çözebilmek için her türlü adım atılmalıdır. Konunun çözümünde, başta D-8 Teşkilatı olmak üzere ilgili bütün uluslararası kurum ve kuruluşların harekete geçirilmesi gerekmektedir" ifadesinde bulundu.

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Yeniden RefahFatih ErbakanSuriyeİdlib
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