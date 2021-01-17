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Yer altı sularını atık tesisleri kirletmiş

Yerin 70 metre altındaki temiz içme su kaynaklarına, zehirli atıklarını boca eden maganda işletmecilere ceza yağdı. Ceza verilen şirketler binlerce balığın ölümüne neden olmuştu.

17 Ocak 2021 Pazar 19:59
Yer altı sularını atık tesisleri kirletmiş

Yer altı sularını atık tesisleri kirletmiş


Düden Çayı çevresinde öbeklenen bazı geri dönüşüm tesislerinin Antalya ve çevresine hayat veren yeraltı içme sularına zehirli atıklarıyla kirlettiği ortaya çıktı. Antalya Valiliği tarafından yürütülen titiz çalışmanın ardından söz konusu kirliliğe neden olan 4 tesise para cezası verilirken, çevreye yayılan kötü kokunun giderilmesi için acilen önlem alınacağı belirtildi. Her yıl yüz binlerce kişinin ziyaret ettiği Düden Şelalesi kirlilikten etkilenip etkilenmediği bilinmiyor.

Antalya'da binlerce balığın ölümüyle ilgili  Düden Çayı ve civarlarında yapılan denetimlerde, 4 geri kazanım tesisinin yıkama sularını yaklaşık 70-80 metre derinlikte yeraltı suyuna verdiği tespit edildi. Tesislere idari para cezası uygulandı.


Antalya'da Düden Çayı kaynaklı olarak başlayan kötü koku ve akabinde yaşanan ve binlerce balığın ölümüyle ilgili olarak Antalya Valiliği tarafından başlatılan çalışma sonuç verdi.

Antalya Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, Kepez ilçesinde bulunan Düden Çayı’ndan kaynaklı koku ve köpük kirliliği üzerine Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü koordinasyonunda Devlet Su İşleri 13. Bölge Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi, ASAT Genel Müdürlüğü ve Kepez Belediye Başkanlığı ile birlikte çalışma yapıldığı bildirildi.

Bu kapsamda 13 Ocak tarihinde Düden Çayı’ndan alınan su numunesi analizi yapılmak üzere akredite laboratuvara verildi.

15 Ocak tarihinde kirlilik görülen Düden Çayı ve civarlarında 5 adet atık geri kazanım tesisinde denetim gerçekleştirildi.

Denetlenen tesislerden 4 tanesinin yıkama sularını yaklaşık 70-80 metre derinlikte yeraltı suyuna verdiği tespit edilerek idari para cezası uygulandı ve söz konusu deşarj noktaları kapatıldı.

Açıklamada ayrıca İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Düden Çayı Düden Şelalesi mevkiinde su kirliliğinin ve balık ölümlerinin nedeninin tespiti için sudan ve balıklardan numuneler alınarak incelenmek üzere laboratuvarlara gönderildiği bilgisi paylaşıldı.

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