Yere çöp atan kadın kendini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile savundu



İstanbul Marmaray seferleri sırasında yaşanan tartışmada bir kadının sözleri yolcuları hayrete düşürdü. Yere çöp atan kimliği belirsiz bir kadın, gelen tepkilerle başa çıkamayınca "Yüksek mevkilerde tanıdıklarım var. Görürsünüz, buraya Recep Tayyip Erdoğan gelecek" diyerek telefonla bir yakınını aradı.

Yere çöp atan kişi, çevresinden tepki alınca diğer yolculara gözdağı verdi. Yolculara, "Yüksek mevkilerde tanıdıklarım var. Görürsünüz, buraya Recep Tayyip Erdoğan gelecek" diyen kişi, telefonla bir yakınını aradı.

Show Haber’de yer alan habere göre, telefondaki kişi de tartışmaya katılarak ‘Yeter ki onları tespit edeyim ben sen merak etme’ şeklinde konuşunca tartışma daha da büyüdü. Küfürlü tartışmaların yaşandığı yolculukta tartışma çöp atan kişinin vagondan inmesiyle son buldu.