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Yere çöp atan kadın kendini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile savundu

Marmaray'da yolcular arasında yere çöp atma yüzünden çıkan tartışmaya bir anda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da adı karıştı. Tartışmayı sürdüren kadın 'Erdoğan buraya gelecek, bak arıyorum' sözleri dikkat çekti.

12 Kasım 2022 Cumartesi 13:03
Yere çöp atan kadın kendini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile savundu

Yere çöp atan kadın kendini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile savundu


İstanbul Marmaray seferleri sırasında yaşanan tartışmada bir kadının sözleri yolcuları hayrete düşürdü. Yere çöp atan kimliği belirsiz bir kadın, gelen tepkilerle başa çıkamayınca "Yüksek mevkilerde tanıdıklarım var. Görürsünüz, buraya Recep Tayyip Erdoğan gelecek" diyerek telefonla bir yakınını aradı.

Yere çöp atan kişi, çevresinden tepki alınca diğer yolculara gözdağı verdi. Yolculara, "Yüksek mevkilerde tanıdıklarım var. Görürsünüz, buraya Recep Tayyip Erdoğan gelecek" diyen kişi, telefonla bir yakınını aradı.

Show Haber’de yer alan habere göre, telefondaki kişi de tartışmaya katılarak ‘Yeter ki onları tespit edeyim ben sen merak etme’ şeklinde konuşunca tartışma daha da büyüdü. Küfürlü tartışmaların yaşandığı yolculukta tartışma çöp atan kişinin vagondan inmesiyle son buldu. 

Anahtar Kelimeler:
MarmarayErdoğan
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