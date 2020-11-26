Yerli aşı için önemli gelişme | Gönüllülere ikinci doz





Covid-19 ile mücadelede yerli aşı geliştirme çalışmalarında Erciyes Üniversitesi'nden umut veren haberler geliyor.

COVID-19’a karşı aşı geliştirme çalışmaları yarışında biz de varız.

TÜSEB desteği ile Erciyes Üniversitesi’nde geliştirilen COVID-19 aşı çalışmaları planlanan takvime uygun olarak devam ediyor. Milli aşı adayının gönüllülere ikinci doz uygulaması bugün başladı. Umutluyuz. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 26, 2020

Yerli aşı konusundaki son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verdi. Koca, yerli koronavirüs aşısındaki son durumu paylaşarak "Milli aşı adayının gönüllülere ikinci doz uygulaması bugün başladı. Umutluyuz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter adresinden yaptığı açıklamada "TÜSEB desteği ile Erciyes Üniversitesi’nde geliştirilen COVID-19 aşı çalışmaları planlanan takvime uygun olarak devam ediyor. Milli aşı adayının gönüllülere ikinci doz uygulaması bugün başladı. Umutluyuz" ifadelerini kullandı.