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Yerli aşı için önemli gelişme | Gönüllülere ikinci doz

Koronavirüsle mücadale için TÜSEB destekli Erciyes Üniversitesi bünyesinde geliştirilen yerli aşının ikinci doz uygulamasına geçildi

26 Kasım 2020 Perşembe 21:02
Yerli aşı için önemli gelişme | Gönüllülere ikinci doz

Yerli aşı için önemli gelişme | Gönüllülere ikinci doz



Covid-19 ile mücadelede yerli aşı geliştirme çalışmalarında Erciyes Üniversitesi'nden umut veren haberler geliyor.

Yerli aşı konusundaki son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verdi. Koca, yerli koronavirüs aşısındaki son durumu paylaşarak "Milli aşı adayının gönüllülere ikinci doz uygulaması bugün başladı. Umutluyuz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter adresinden yaptığı açıklamada "TÜSEB desteği ile Erciyes Üniversitesi’nde geliştirilen COVID-19 aşı çalışmaları planlanan takvime uygun olarak devam ediyor. Milli aşı adayının gönüllülere ikinci doz uygulaması bugün başladı. Umutluyuz" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Yerli AşıAşı
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