Yerli tohum üretim merkezi betoncu rektörün gazabına uğradı





Tüm dünya covid-19 belasıyla cebelleşirken, Denizli Pamukkale Üniversitesi'nde garip uygulamalar aldı başını gidiyor. Bilim insanlarının yerli tohum üretmek için kullandığı tarım alanı, kreş, çocuk üniversitesi, kütüphane, mükemmeliyet merkezi inşaatı için adeta talan edildi. İş makinalarının yerli tohum ekili topraklarda kazı yapmasına engel olmak isteyen iki bilim insanı üniversitenin güvenlik görevlileri tarafından tartaklandı. İnşaat emrini veren rektör ile üniversitenin yapı işleri daire başkanı suskun. TÜBİTAK ve Tarım Bakanlığı'nın desteklediği proje bölgesinde Türkiye'de yerli tohum üretmeyi üniversite bünyesinde üretmeyi başaran tek birim olan PAÜ BİYOM'un yıllardır üstüne titrediği ekili alan iş makinaları tarafından talan edilirken, üniversitenin güvenlik güçlerinin, kasten polis ekiplerinin içeriye girmesine izin vermediği ortaya çıktı.

Sık sık zeytin ağaçlarının katledildiği, altın madencilerinin talan Kaz Dağları'nı talan ettiği Ege Bölgesi'nde yeşile, ağaca, çevreye, üretime olan düşmanlığın akademik düzeye ulaşması Türkiye'nin geleceği açısından ürkütücü değil mi? Hele ülkemiz koronavirüs karşısında kenetlendiği bir sırada, bir karış toprağın bile betonlaşmaya karşı korunması gerekmiyor mu?



Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) kampüsü içindeki yerli tohum ile bitki üretimi yapılan Bitki Genetiği ve Tarımsal Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİYOM) tarlasında yapılmak istenilen altyapı çalışmasına, Prof. Dr. Ali Ramazan Alan ve kepçenin önüne yatan Prof. Dr. Fevziye Çelebi Toprak engel olmak istedi. Üniversitenin özel güvenlik görevlileri tarafından alandan uzaklaştırılan 2 profesör, darp raporu alıp şikayetçi oldu. Habertürk'e konuşan Prof. Dr. Çelebi, yerli tohum üretmek için çalıştıklarını belirterek “Çocuğunuzu öldürseler ne hissederseniz ben de o an o hisler içerisinde idim. Burada yıllarımı harcadım, o bütün bitkiler benim bebeğim" ifadelerini kullandı



Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü bir süre önce kreş, botanik bahçesi, bilim müzesi, yapay zeka uygulamaları, mükemmeliyet merkezi, çocuk üniversitesi ve kütüphanesi ile öğrenci projeleri geliştirme ve destek merkezi yapılması için harekete geçti.



YERLİ TOHUM VE BİTKİ ÜRETİM ALANI

Edinilen ilgik bilgilere göre ancak proje, yapılması planlanan merkezlerin altyapı çalışmasının, üniversite bünyesinde yer alan Tarım ve Orman Bakanlığı ile AB destekli yerli tohum ve bitki üretimi yapılan Bitki Genetiği ve Tarımsal Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (BİYOM) tarlasında olumsuzluğa neden olacağı gerekçesiyle tepkilere neden oldu.

"PROJE, ÜRETİM TARLASINA ZARAR VERİR"

BİYOM Müdürü ABD'deki Cornell Üniversitesi mezunu Prof. Dr. Ali Ramazan Alan ile Prof. Dr. Fevziye Çelebi Toprak, tarlanın altından geçmesi planlanan alt yapı çalışmasının tohum ve bitki üretimi yapılan tarlaya zarar vereceği gerekçesiyle, projeye karşı çıktı. İki profesör, tarlada nöbet tutmaya başladı.

KEPÇENİN ÖNÜNE YATIP ÇALIŞMAYA ENGEL OLDU

Prof. Dr. Alan ve Prof. Dr. Toprak, dün sabah çalışma yapmak için tarlaya gelen iş makinelerine engel oldu. PAÜ Rektörü Hüseyin Bağ da tarlaya gelip, iş makinelerine çalışmaları için talimat verdi.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ MÜDAHALE ETTİ

İKİ PROFESÖR DARP RAPORU ALDI

Ancak iki profesör, çalışmalara tekrar engel olmak istedi. Bunun üzerine üniversitenin özel güvenlik görevlileri, profesörlere müdahale etti. Yaşanan gerginliğin ardından Prof. Dr. Alan ve Prof. Dr. Toprak, güvenlik görevlileri tarafından çalışmanın yapılacağı alandan çıkartıldı. Prof. Dr. Toprak, bir süre sonra geri gelip, kepçenin önüne yatarak, çalışmasına engel oldu.

O anlar, diğer öğretim üyeleri tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. Özel güvenlik görevlilerinin yeniden müdahalesi ile 2 profesör alandan uzaklaştırıldı. Prof. Dr. Ali Ramazan Alan ve Prof. Dr. Fevziye Çelebi Toprak, hastaneden darp raporu alıp, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ başta olmak üzere kendilerini darp ettiklerini ileri sürdükleri özel güvenlik görevlilerinden ve Yapı İşleri Daire Başkanı'ndan şikayetçi oldu.



"YERLİ TOHUM İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Gazetecilere açıklama yapan Prof. Dr. Fevziye Çelebi Toprak, Rektör'ün yanlış bilgilendirmede bulunduğunu öne sürerek "Elimizde birçok belge doküman var. Belgeler ile de bunları kanıtlayacağız zaten, mahkemeye de verdik. Ülkemiz için yerli tohum üretiyoruz ama maalesef buraya fosseptik çukuru kazılacak bahanesi ile girdiler ve arka tarafı mahvediyorlar. Dün gece ve önceki gece üç tane kepçe alana girdi, gece 01.00'e kadar burada bekledim. Harıl harıl çalıştılar. Bu alan için çok özel projelerimiz var. Bu bütün projelerimizde Rektör Bey'in imzası var. Bu merkez 2010 yılında kuruldu. 2011 yılında TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından açıldı ve diğer birçok bakanımız ile birlikte, çok önemli bir merkez hatta Türkiye’de bir ilktir. Sadece araştırma yapmaz, sadece projeyi bitirip bırakmaz. Burada Türkiye için yerli tohum üretmeye çalışıyoruz. Olay ilk 23 Mart’ta gerçekleşti, polisler geldi sağ olsunlar ama 24 Mart'ta maalesef polisleri içeri almadılar. Polisler içeri giremediği için, dozer ile girdiler. Bizleri fırlatıp attılar, bizi koruması gereken güvenlik, Rektör Bey'in emri ile bizi yerden yere vurdular. Olayı engellemek adına kepçe önüne yattım” ifadelerini kullandı.

"ŞOV YAPMA GİBİ DERDİMİZ YOK"

Çelebi, şöyle devam etti: “Çocuğunuzu öldürseler ne hissederseniz ben de o an o hisler içerisinde idim. Burada yıllarımı harcadım, o bütün bitkiler benim bebeğim, onların her birinin yetiştirme aşmasına bir internetten bakın, kaç yıl alıyor bir bilseniz. Ve biz bunları ürettiğimizde, her birinin çok ama çok özel olduğunu belirteyim. Bu çalışmayı Türkiye’de başarabilen tek birim biziz. Buna rağmen üniversitenin genel sekreteri yakın zamanda soruşturma açılacağını söyledi. Biz burada sadece ülkemiz ve milletimiz için kaliteli tohum üretiyoruz, şov yapma gibi bir derdimiz yok, Rektör Bey şov yaptığımızı söylemiş, şov yapma ihtiyacımız yok, 2002 yılında bu yana Pamukkale Üniversitesi'nde çalışıyorum, şimdiye kadar şov yapmadım şimdi neden şov yapayım."

"BÖYLE MUAMELEYİ HAK ETMEDİK"

BİYOM Müdürü Prof. Dr. Ali Ramazan Alan, merkezin tarlasında rektör tarafından katliam yapıldığını ileri sürerek, "Türkiye'nin gıda geleceği bu projeye bağlı. Yerli tohum ve bitkiler üretiyoruz. Burada uygulanan projelerin altında PAÜ Rektörü'nün de imzası var. Lansmanını Tarım ve Orman Bakanlığı yaptı. Alan merkezimize tahsisi yapıldığı için biz de tellerle çevirip, damlama sulama sistemi kurduk.

"TÜBİTAK'A PROJELER YAPIYORUZ"

Son yıllarda Tarım ve Orman Bakanlığı ile TÜBİTAK'a projeler yaptık. Arazi kısmı bizim için çok önemli. Günlük gözlemler yapıyoruz. Basit projeler yapmıyoruz. Buradaki projelere saygı gösterilip, destek olunması gerekiyorken, üç yıldır mobinge maruz kalıyoruz. İlk olarak elamanlarımız alındı. Tek tek ektiğimiz binlerce soğan bitkisi var. Direk telleri kesip, kepçelerle müdahalede bulundular.

"KARŞIMDAKİLER BOĞAZIMI SIKTI"

Ne gerek var. Güvenlik görevlilerini bizim üzerimize sürüyorlar. Görev yaptığım bir yerde böyle bir muameleyi hak etmedik. Karşımdakiler boğazıma sarılıp, darp ettiler. Aşağılandım. Kendi yetkili alanımda, çalışmalarıma müdahale edildi. Darp raporu aldım. Rektörden, güvenlik görevlileri ile Yapı İşleri Daire Başkanı'ndan şikayetçi oldum. Kolumda ve göğsümde morluklar oluştu" dedi.