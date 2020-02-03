Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

Yeşim Meltem Şişli, kendisi hakkında inceleme istedi

İSMEK Bölge Sorumluları toplantısı sırasında sarfedildiği iddia edilen sözlerle ilgili olarak İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli, kendisi hakkında inceleme istedi

03 Şubat 2020 Pazartesi 19:20
Yeşim Meltem Şişli, kendisi hakkında inceleme istedi

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli, kendisi hakkında inceleme istedi


İSMEK Bölge Sorumluları toplantısı sırasında sarfedildiği iddia edilen sözlerle ilgili olarak İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli, kendisi hakkında inceleme istedi

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli, İSMEK bölge sorumlusu bazı kadın görevlilerine hakaret ettiği yönündeki haberler üzerine, İBB Başkanlığına başvurarak, kendisi hakkında inceleme talebinde bulundu. Şişli’nin başvurusunu hemen işleme koyan İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut, Teftiş Kurulu Başkanlığı’na ‘olur’ yazısı yollayarak, gerekli incelemenin bir an önce yapılmasını, gerekirse soruşturma açılıp sonucun bildirilmesini talep etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli, İSMEK bölge sorumlusu personele, hakaret ettiği yönündeki haber ve iddialar üzerine, akşam saatlerinde İBB Başkanlık makamına dilekçe vererek, kendisi hakkında inceleme başlatılmasını talep etti. İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut da dilekçeyi hemen işleme koydu. Erkut, İBB Teftiş Kurulu Başkanlığı’na, gönderdiği ‘olur’ yazısında, gerekirse soruşturmaya dönüştürülebilecek incelemenin tamamlanıp, sonucun bildirilmesini talep etti.

TÜM İDDİALAR İNCELENSİN


Yeşim Meltem Şişli, İBB Başkanlık makamına yaptığı başvuru dilekçesinde şunları dedi: “ 31 Ocak 2020 tarihli Yeni Şafak Gazetesi’nde, sonrasında bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yayını yapılan; şahsım ve kurumsal görevimi hedef alan, 19 Ağustos 2019 tarihinde İSMEK’deki kadın bölge sorumluları ile yapılan bir toplantıda, çalışanlara yönelik, hakaretlerde bulunduğum; onların inançlarına yönelik aşağılayıcı ifadeler kullandığım; ayrıca sosyal durumları, yaşam tarzları ve medeni halleri üzerinden aşağılayıcı ve alaycı tavırlarda bulunduğum; çalışanlara mobing uyguladığım şeklinde iddialar yer almıştır.

Şahsım yanında; İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kurumsal kimliğini de hedef alan, yukarıda açıklamaktan dahi üzüntü duyduğum iddialara ilişkin olarak, hesap verme sorumluluğumun hukuk önündeki tüm haklarımın korunması ve gerekli hukuki adımların atılmasına yönelik olarak, tüm iddialar bakamından, gerçeklerin tüm yönleriyle açığa çıkarılabilmesi, masumiyetimin tespit ve tescili için inceleme yapılması talebinde bulunuyorum.”

HEMEN İŞLEME KONULDU


Şişli’nin dilekçesi, İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut imzası ile aynı saatlerde İBB Teftiş Kurulu Başkanlığı’na yollandı.

Erkut’un ‘olur’ yazısında şöyle dendi: “İBB Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Yeşim Meltem Şişli’nin dilekçesinde, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada, kendisi ve yürütmekte olduğu görev ve makama yönelik ileri sürülen iddia ve isnatlara ilişkin olarak; konunun tüm yönleriyle incelenmesi ve açıklığa kavuşturulması, hukuki haklarının kullanımına ilişkin olarak inceleme talebinde bulunulmuştur.

Konunun incelenmesi ve gerekiyorsa soruşturulması için müfettiş görevlendirilmesini ve düzenlenecek raporun başkanlık makamına sunulmasını rica ederim.”
 

İstanbul'da seçimden önce duran 3 metro inşaatı yeniden başladı
İstanbul'da seçimden önce duran 3 metro inşaatı yeniden başladı
İBB deprem bütçesini iki buçuk kat artırdı
İBB deprem bütçesini iki buçuk kat artırdı
İBB Eğitim yardımında yeni başvurular başladı
İBB Eğitim yardımında yeni başvurular başladı
İBB Arama Kurtarma timleri Elazığ için yola çıktı
İBB Arama Kurtarma timleri Elazığ için yola çıktı
Gebelik sürecinde nelere dikkat edilmeli | Aile hekimiyle düzenli görüşün
Gebelik sürecinde nelere dikkat edilmeli | Aile hekimiyle düzenli görüşün
İmamoğlu canlı yayında | İSMEK'i kapatacak mı?
İmamoğlu canlı yayında | İSMEK'i kapatacak mı?
Merkez Ankara Projesinde İndirim İçin Son Günler
Merkez Ankara Projesinde İndirim İçin Son Günler
Yıldız Teknopark'a bakanlıktan birincilik ödülü
Yıldız Teknopark'a bakanlıktan birincilik ödülü
Anahtar Kelimeler:
İBBYeşim Meltem şişliİSMEKİBB Başkanlık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ahlaksız saldırıya İmamoğlu'ndan sert tepki
Ahlaksız saldırıya İmamoğlu'ndan sert tepki
İstanbul'da seçimden önce duran 3 metro inşaatı yeniden başladı
İstanbul'da seçimden önce duran 3 metro inşaatı yeniden başladı
Türkiye İdlib şehitlerini bekliyor | Şehit sayısı 8'e yükseldi
Türkiye İdlib şehitlerini bekliyor | Şehit sayısı 8'e yükseldi
Suriye ordusu, Türk askerine saldırdı, 6 şehidimiz var
Suriye ordusu, Türk askerine saldırdı, 6 şehidimiz var
Doğu'da kar esareti | Binlerce köy yolu kapalı, sürücüler zorda
Doğu'da kar esareti | Binlerce köy yolu kapalı, sürücüler zorda
Koronavirüs tahliyesi tamamlandı | Koca Yusuf 33 saatte vatandaşlarımızı getirdi
Koronavirüs tahliyesi tamamlandı | Koca Yusuf 33 saatte vatandaşlarımızı getirdi
Çin'den Koronavirüs tahliyesi sürüyor, son 4 uçak İstanbul'a ulaştı
Çin'den Koronavirüs tahliyesi sürüyor, son 4 uçak İstanbul'a ulaştı
Ekrem İmamoğlu | Kayak, zil takıp oynamak değil
Ekrem İmamoğlu | Kayak, zil takıp oynamak değil
Çin'e küresel karantina | Vatandaşlarımız özel uçakla dönüyor
Çin'e küresel karantina | Vatandaşlarımız özel uçakla dönüyor
İstanbul'da korona virüs karantinası kaldırıldı
İstanbul'da korona virüs karantinası kaldırıldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim