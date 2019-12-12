Yıldırım, roket gibi duvarı deldi, evde bomba gibi patladı



Fırtına ve yağmurun etkilediği Antalya için verilen "Kırmızı kod" uyarısının ardından Antalya'da bir eve düşen yıldırım, vatandaşlar arasında büyük paniğe neden oldu. Yıldırım düşen evde bir kişi yaralandı.

Meteorolojinin aşırı yağış beklentisi nedeniyle ilk kez "kırmızı kod" uyarısında bulunduğu Antalya’da bu akşam yoğun yağış etkisini gösterdi. Saat 18.00’dan sonra kentte yağmur aralıksız devam etti. Saat 20.00’dan sonra kenti şimşekler aydınlatırken, Kepez ilçesine bağlı Baraj Mahallesi 5849 sokaktaki bir eve yıldırım çarptığı bilgisi geldi.

Evin çatısında yer alan internet alıcı direğine çarpan yıldırım sonrası, o sırada evin içerisinde bulunan 3 çocuk babası Abdulileh Hac Abdullatif (29) yaralandı. Evde ise yıldırım sonucu çatı ve duvarlarında delikler oluştu, pencere camları kırıldı. Yine yıldırım çarpan evin bitişiğindeki bir evinde camları patladı.

Evdekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayakta tedavi edilen Abdullatif, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Olayın görgü tanıklarından ve yaralanın abisi Abdullah Hac Abdüllatif (38),“İçerde köşede otururken onu çarpmış. Camlar falan hep kırıldı. Allah’a şükürler olsun bir şey olmadı” dedi.

Abdullatif’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.