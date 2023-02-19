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Yıllarca siyasilere seslendi dinleyen olmadı

Türkiye'yi sarsan depremleri aylar öncesinden haber veren Prof. Dr, Naci Görür, yıllardir bilim dünyasına kulaklarını tıkayan siyasiler yerine bu kez doğrudan vatandaşlara çağrıda bulundu.

19 Şubat 2023 Pazar 16:03
Yıllarca siyasilere seslendi dinleyen olmadı

Yıllarca siyasilere seslendi dinleyen olmadı

Prof. Dr. Naci Görür'den vatandaşlara tarihi çağrı; Yaşam hakkını her şeyin üzerinde tutan partiye oy ver


Yıllardır Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini haykıran Prof. Dr. Naci Görür, bilim insanlarına bir türlü kulak vermeyen siyasiler yerine bu kez vatandaşlara seslendi. Görür yurttaşlara oy tercihlerine dikkat etmesi gerektiğini, deprem konusunda ciddi vaatlerde bulunan partilere oy verilmesi tavsiyesinde bulundu.

Yer bilimci Naci Görür, Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremlere dikkat çekerek, yaklaşan seçimlere yönelik yurttaşlara çağrı yaptı.


Yurttaşlara oy tercihlerine dikkat etmesi gerektiğini söyleyen Görür, deprem konusunda ciddi vaatlerde bulunan partilere oy verilmesi tavsiyesinde bulundu.

"ÜLKENE SAHİP ÇIK"

Prof. Dr. Naci Görür, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili halkıma sesleniyorum: Tam da bu ortamda, yakınlarımız göçük altındayken, acımızı yürekten hissederken ülkene sahip çık. Bir kaç ay sonra seçim olacak, siyasetçiler vaadlerde buluncak, kendilerini beğendirmeye çalışacaklar, senden oy isteyecekler. Elbette bir partiye gönül vermiş olabilirsin, bir partiyi beğenebilirsin ama herşey siyaset değildir.

Senin, çoluk çocuğunun, torunlarının ve neslinin bu topraklarda ilelebet yaşamasını istiyorsan partizanlığı bırak ve sana deprem konusunda ciddi vaadlerde bulunan, plan ve programı olan ve yaşam hakkını herşeyin üzerinde tutan partiye oy ver. 17 Ağustos Kocaeli depremlerinden sonra o günleri milletçe milat olarak ilan etmiştik. Hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak demiştik. Hani noldu miladımız? Eğer bu seferde gereğini yapmazsak sorumluluk ve vebalden kurtulamayız. Eğer afetleri gelecekteki canlarımıza ihale etmek istemiyorsanız bu sefer gereğini yapın, sevgiyle."

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Anahtar Kelimeler:
DepremNaci Görür
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