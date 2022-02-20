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Yıllardır atama bekleyen öğretmen adayı canına kıydı

Mersin'de yıllardır ataması yapılmayan öğretmen canına kıydı. Vatandaşlar torpilli atamalara isyan ederken, İsmail Karahan'ın yakınları yasta.

20 Şubat 2022 Pazar 22:32
Yıllardır atama bekleyen öğretmen adayı canına kıydı

Yıllardır atama bekleyen öğretmen adayı canına kıydı


Atama bekleyen yüz binlerce öğretmen adayı, torpilsiz, mülakatsız adil bir sistem beklerken, umudu tükenenlerin sayısı hızla artıyor. Son olarak canına kıyan İsmail Karahan'ın ölüm haberine sosyal tepki gösteren vatandaşlar arasına İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı.

Mersin'de coğrafya öğretmeni olan ancak ataması yapılmayan ve geçinmek için seyyar satıcılık yapan 32 yaşındaki İsmail Karahan yaşamına son verdi. Acı haberi "Yazıklar olsun!" ifadeleri ile paylaşan Meral Akşener, "Gencecik öğretmen bir evladımızı daha çaresizliğin karanlığında kaybettik…” dedi.


Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan ve ataması yapılmadığı için geçimini sağlamak üzere seyyar satıcılık yapan 32 yaşındaki İsmail Karahan, intihar ederek yaşamına son verdi. 

Karahan'ın yakınları, ekonomik zorluklar nedeniyle kendisinin zor günler geçirdiğini belirtti.

"BÜYÜDÜLER AMA BÜYÜTEMEDİLER"

Acı haberin ardından paylaşım yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Gencecik öğretmen bir evladımızı daha çaresizliğin karanlığında kaybettik…” dedi.

Akşener, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: 
"Onlar; büyüdüler ama büyütemediler,
Okudular ama okutamadılar,;
Kazandılar ama atanamadılar,
Hak ettiler ama yaşayamadılar…” 

Son Güncelleme: 20.02.2022 23:03
Anahtar Kelimeler:
Atama
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