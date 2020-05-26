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Yılmaz Özdil | Sözcü'yü bırakmak için 5 milyon dolar teklif edildi

Gazeteci Yazar Yılmaz Özdil, TELE1 kanalında çıktığı programda, hükümete yakın bir yayın kurumundan Sözcü'yü bırakması karşılığında 5 milyon dolar teklif edildiğini açıkladı.

26 Mayıs 2020 Salı 22:28
Yılmaz Özdil | Sözcü'yü bırakmak için 5 milyon dolar teklif edildi

Yılmaz Özdil | Sözcü'yü bırakmak için 5 milyon dolar teklif edildi


Son dönemde yandaş medya ile trollerin hedefi haline gelen Gazeteci Yazar Yılmaz Özdil, hükümete yakın bir medya organından kendisine 5 milyon dolarlık iş teklifi geldiğini söyledi. 


TELE1 Kanalında Mercek Programına katılan Yılmaz Özdil, Bodrum'da yıkılmak istenen yazlığıyla ilgili iddialarla ilgili sorulara cevap verirken ilk kez kendisine gelen medya tarihinin en büyük transfer tekliflerinden birini duyurdu. Özdil, isim vermeden "Yandaş medya kurumlarından birinden 5 milyon dolarlık transfer teklifi aldım. Bu teklif geldiğinde Kırmızı Kedi Yayınevi Sahibi yanımdaydı" dedi. Özdil "Sözcü'nün kendisi gibi çok sayıda namuslu gazeteci için sığınak" olduğunu söyledi.
Özdil "Bizim kalememiz satılık değil" dedi.


Gazeteci Tuba Emlek'in hazırlayıp sunduğu programda "Biz gerekirse TELE1 gibi kanallarda camları sileriz Merdan Yanardağ ile birlikte" sözü sosyal medyada gündem oldu. 
 

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