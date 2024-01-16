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Yine KYK, yine asansör | Bakımı bir ay sürdü, yine de düştü

KYK yurtlarında asansörler tehlike saçıyor. Giresun Gülpembe Hatun KYK Yurdun'da tam bir ay süren asansör bakımına rağmen yaşanan düşme olayı öğrencilerin tepkisine neden oldu.

16 Ocak 2024 Salı 08:25
Yine KYK, yine asansör | Bakımı bir ay sürdü, yine de düştü






Yine KYK, yine asansör | Bakımı bir ay sürdü, yine de düştü


Giresun Gülpembe Hatun KYK yurdunda 1 aydır bakımda kalan ve bugün tekrardan faaliyete giren asansör düştü. Duruma tepki gösteren öğrenciler, "Katil KYK diyen seslerimiz susmayacak, arkadaşlarımız için hesap sormaya devam edeceğiz!" diyerek yaşananları protesto etti.


Aydın'da 22 yaşındaki Zeren Ertaş'ın ölümüne neden olan arızalı asansörün ardından; Kastamonu, Bartın, Sivas, Muş ve Riza olmak üzere birçok şehirde Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne (KYK) bağlı yurtlardaki arızalı asansörler düşmüştü.

Son bir haber de Giresun'dan geldi. Giresun Gülpembe Hatun KYK yurdunda 1 aydır bakımda kalan ve bugün tekrardan faaliyete giren asansör düştü.

"YURTLARIN GÜVENSİZLİĞİNE İSYAN EDİYORUZ!"

Yaşananların ardından gece saatlerinde bir araya gelen öğrenciler, durumu slogan atarak protesto etti.

"Her gün ölümle burun buruna geldiğimiz devlet tarafından sağlanan bu yurtların güvensizliğine isyan ediyoruz!" diyen öğrenciler, "Onlarca arkadaşımızın tehlike içerisinde yaşamasına sessiz kalmayacağız! Katil KYK diyen seslerimiz susmayacak, arkadaşlarımız için hesap sormaya devam edeceğiz!" diye haykırdı.

Son Güncelleme: 16.01.2024 09:09
Anahtar Kelimeler:
KYKAsansörGiresun
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