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Yol kesen baklavacı magandalar kendini böyle savundu

İçinde hamile bir kadının bulunduğu aracın önünü keserek dehşet yaşatan Seydioğlu Baklava'nın sahiplerinin verdiği ifadede, saldırdıkları kişilerden davacı olduğu ortaya çıktı.

Yol kesen baklavacı magandalar kendini böyle savundu

İçinde hamile bir kadının bulunduğu aracın önünü keserek dehşet yaşatan Seydioğlu Baklava'nın sahiplerinin verdiği ifadede, saldırdıkları kişilerden davacı olduğu ortaya çıktı.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 15:51
Yol kesen baklavacı magandalar kendini böyle savundu

Yol kesen baklavacı magandalar kendini böyle savundu

İstanbul Pendik’te Yunus Emre Bahçıvan ile 7 aylık hamile eşi Ayfer Bahçıvan’a yol verme kavgasında dehşet dolu anlar yaşatan iki magandanın emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Seydioğlu Baklava zincirinin sahipleri emniyette karşı tarafı suçlayarak sosyal medya üzerinden linç kampanyasına maruz kaldıklarını öne süren sürdüler Bu arada emniyette sürücü Hasan Sel'in ehliyetine el konularak, kendisine bin 110 TL para cezası kesildiği öğrenildi. Olay sırasında kendisine yol vermeyen aracın önüne geçerek durduran, daha sonra da dikiz aynasını kırdığı aracın üzerine çıkıp zıplamaya başlayan Sel, "Ani rahatsızlık geçiren annelerinin yanına gitme gayreti içinde" olduğu savunmasını yapmıştı. 2 şüpheli savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi


"KASITLI OLARAK BİZE ÇARPTI"

Yunus Emre Bahçıvan ile 7 aylık hamile eşi Ayfer Bahçıvan’a dehşeti yaşatan şüphelilerden Hasan Sel'in ifadesinde, Kastamonu'da yaşayan annesinin rahatsızlığı nedeniyle 6 Temmuz günü şirket aracıyla yola çıktıklarını söyledi. Aracı kardeşi Hüseyin’in kullandığını anlatan Hasan Sel, "D-100 Karayolu üzerinde seyir halindeydik. Biz güvenlik şeridinde seyretmiyorduk. 34 BC 1149 plakalı aracı sollarken ani bir şekilde bizim aracımızın önüne doğru geldi. Biz ani fren yapıp durduk. Bir hasar oluşmadı. Bizim aracın sol şoför tarafı yan aynası katlandı. Bir şey olmadığını gördük. Elimizde önemli değil tarzı işaret yaparak yolumuza devam ettik. Bu araç peşimizden gelerek sağ tarafımızdan emniyet şeridini de kullanarak bizim yanımıza geldi. Kasıtlı olarak sağ yan aynamıza çarptı" dedi.

GÖRÜNTÜDEKİ ANLARI ANLATTI

Çarpmanın ardından kendisinin ve kardeşi Hüseyin Sel'in araçlarından indiğini söyleyen Hasan Sel,  "Diğer aracın başına gittik. Görüntüye yansımayan tahrik edici el hareketleri yapmaktaydı. Camı açmasını istedim. Camı açmadı. Bana aynamı kırdın diye yan aynasını gösterdi. Ben de o anın stresi ve psikolojik durumu ile istem dışı aynasını kırdım. Sonra aracını bizim araca çarptığı için, geçiş mesafesi olmadığı için aracın üzerinden geçmek zorunda kaldım. Bu geçiş esnasında kaput üzerine bastım. Sonra aracımıza binerek yolumuza devam ettik" diye konuştu. 

"DAVACI VE ŞİKAYETÇİYİM"

Daha sonra annesini ziyarete gittiklerini ve haklarında şikayet olduğunu öğrendikten sonra da en kısa sürede geldiklerini anlatan Sel, "Böyle bir olayın yaşanmasını istemezdik. Ben kesinlikle bayanın hamile olduğunu bilmiyordum. Hamileyim diye bağırmasını araç camları kapalı olduğu için duymadım. Ağır tahrik altında böyle bir olay yaşandı. Bize küfür etmesinden dolayı ve aracımıza kasten verilen zarardan dolayı araç sürücüsünden davacı ve şikayetçiyim" dedi. Olay sırasında üzerinde bulunan ruhsatlı tabancasını da kendi rızası ile polise teslim ettiğini kaydetti.  

"BİZİ DURDURMA ÇABALARI DEVAM ETTİ…"

Sonrasında, Yunus Emre Bahçıvan’ın camını açarak kendilerine küfürlü sözler söylediğini ve dur işareti yaptığını ileri süren Hasan Sel, "Biz yine acelemiz olduğu için durmadık. Ben elimle ‘Ne var? Hayırdır’ işareti yaptım. Hiç bir şekilde bana küfürlerine karşı, küfürle yada kötü sözle karşılık vermedim. Biz yolumuza devam ederken bizi durdurma çabaları devam etti. Sonra bizim arkamıza geçerek trafiğin yavaşladığı bir noktada bize arkadan çarptı. Bu aracımıza üçüncü çarpmasıydı" dedi.

"LİNÇ KAMPANYASI TEHLİKELİ BOYUTA ULAŞTI"

Aracı kullanan kardeşi Hüseyin Sel ise ağabeyinin aksine bazı noktalarda emniyet şeridini kullandığını söyleyerek, karşı tarafı suçladı. Yunus Emre Bahçıvan’ın kendisinin kullandığı araca çarptığını söyledi. Bahçıvan’ın kendilerine küfrettiğini de ileri süren Sel, “Biz zaten annemizin rahatsızlanması üzerine acil bir şekilde yola çıkmıştık. Ettiği küfür bulunduğumuz ruh haliyle bizde ağır tahrik oluşturdu. Ben bu şahsı “yanında ailen var, bayan var, terbiyesizlik yapma” diye uyardım. Acelemiz olduğu için durmadık. Küfürlerine küfürle karşılık vermedim. Yolumuza devam ederken bizi durdurma çalışmaları devam etti. Arkamıza geçerek trafiğin yavaşladığı bir noktada bize arkadan çarptı. Çarpmasıyla ben durdum. Bel fıtığından ameliyatlıyım, platin takılı. Çarpma anında belim incindi. Ağrılarım devam etmektedir. Araçtan indiğimde maksadım olayı yatıştırıp onlarla konuşmaktı. Hiçbir şekilde sözlü ve fiili, tahrik edici hareketim olmadı. Olayı yatıştırmak niyetindeydim. Zaten görüntülerde duruşum ortadadır. Araç içindeki bayanın hamile olduğunu bilmiyordum. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerden öğrendim. Olay anında araç camları kapalı olduğu için, D-100 karayolu sesli olduğundan bayanın söylediklerini duymadım. Böyle bir olay yaşandığı için üzgünüm. Şikayete konu eyleme iştirakim olmadı. Şahsıma yapılan linç kampanyası tehlikeli bir boyuta ulaşmıştır” dedi. Ağabeyi gibi kendisi de Yunus Emre Bahçıvan’dan şikayetçi olduğunu söyledi.  

ARAÇTAN İNİP SALDIRMIŞTI

Görüntülere de yansıyan olay sırasında aracından inen Hüseyin Sel arkadaki sürücünün kapısını açmaya çalıştı. Y.B.'nin araçta hamile kadın olduğunu söyleyerek otomobilinin kapılarını kilitledi. Bunun üzerine Hüseyin Sel önce aracın yan dikiz aynasını tekme ile kırdı. Ardından da otomobilin üzerine çıkıp zıplamaya başladı.

Zanlı Hüseyin Sel'in il dışında olduğu ve telefon ile yapılan ilk mülakatında, “Annem şeker komasına girmişti. Ona yetişmek için acelem vardı. Ama o araç sürücüsü beni engelledi. İl dışındayım yarın gelip teslim olup ifademi vereceğim” dediği öğrenilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Seydioğlu BaklavaMagandaPendikHasan Sel
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