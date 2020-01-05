Yola aniden fırlayan köpeğe çarpmak istemedi, faciaya neden oldu



Salihli Alaşehir yolunda, akraba ziyarete gidenlerin içinde bulunduğu minibüs sürücüsü, aniden fırlayan köpeğe çarpmamak için direksiyon kırınca facia yaşandı, 2 ölü 9 yaralı var. Burhaniye'den Denizli'ye gitmek için yola çıkan minibüsün neden olduğu kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.



Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, yola fırlayan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün direksiyon kırdığı minibüs, şarampole yuvarlandı. Kazada, 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Minibüstekilerin Denizli'deki akrabalarını ziyaret etmek için Balıkesir'in Burhaniye ilçesinden yola çıktıkları öğrenildi.

Feci kaza, saat 10.00 sıralarında Salihli-Alaşehir karayolu Örnekköy mevkiinde meydana geldi. Alaşehir yönüne giden İbrahim Tufan (45),aniden yola fırlayan köpeğe çarpmamak için minibüsün direksiyonunu kırıp, ani manevra yaptı. Bu sırada kontrolden çıkan minibüs, şarampole yuvarlandı.

Kazada, minibüsteki Gamze Çiftçi (35) ile 50-55 yaşlarındaki soyadı öğrenilemeyen Muzaffer adlı kişi yaşamını yitirdi, sürücü İbrahim Tufan'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Salihli ve Alaşehir'deki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Minibüstekilerin Denizli'deki akrabalarını ziyaret etmek için Balıkesir'in Burhaniye ilçesinden yola çıktıkları belirtildi.